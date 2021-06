Planean juicio político contra AMLO por intromisión electoral

Una vez que pasen las elecciones, la oposición en el Congreso de la Unión promoverá el juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la intromisión en el proceso electoral desde las conferencias matutinas, advirtió la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.

En entrevista, la legisladora puntualizó que el problema es la facilidad con que el mandatario viola la ley electoral e influye en el ánimo de los ciudadanos.

"Él calló a Fox diciéndole 'cállate chachalaca', y ahora a él le aplicaría perfecto porque no deja de hablar. Realmente parece un mero loco de pueblo metido, metido y metido en el tema, y claro que influye en los votantes, porque en un país donde 50 millones de personas están en pobreza, que el presidente diga que la oposición se va aprobar el presupuesto es muy delicado y muy grave", consideró.

La senadora panista aclaró que es partidaria de que se impulse una reforma de ley para que haya menos restricciones y más libertad de expresión, pero remarcó que "hoy no está esta reforma, hoy hay una ley y el presidente López Obrador la debe acatar".

Al anticipar que el tema poselectoral "va a ser muy duro", Xóchitl Gálvez advirtió que López Obrador pone en riesgo a sus candidatos, porque si ganan con menos de uno por ciento de diferencia, el Tribunal Electoral puede dar un manotazo en la mesa y cancelar el triunfo por intromisión presidencial.

Subrayó que por ejemplo, en caso de que pierda Adrián de la Garza en Nuevo León, seguramente parte de la impugnación será la intromisión del presidente. "Y cómo negarlo, si claro que se metió hasta las chanclas con candidatos que no debería ni siquiera haber opinado", apuntó.

Finalmente, se pronunció porque pasadas las elecciones, el presidente replantee la conferencia mañanera y empiece por ponerse a trabajar y empezar a dar resultados, porque el país se le está colapsando. "La mañanera es un espacio de adoctrinamiento, de repetir mentiras, porque la gran cantidad de cosas que dice son mentiras y tiene toda la cobertura del mundo por parte de los medios públicos y varios medios privados, (pero) de mañaneras no viven los mexicanos".

EL UNIVERSAL dio a conocer que entre el 5 de abril y el 1 de junio de este año, el presidente López Obrador habló de las elecciones, de sus adversarios y de sus programas sociales en 40 de 42 conferencias mañaneras, a pesar de las restricciones que le impone la ley electoral.