Planta automotriz china en México, cada vez más lejos

Ciudad de México.- A medida que más países deciden aplicar aranceles a las importaciones de autos originarios de China, los fabricantes de vehículos de ese país asiático han empezado a instalar plantas en Europa y Sudamérica para esquivar el impacto tarifario. Sin embargo, el caso de México es diferente.

Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó la aplicación de aranceles de hasta 50% a la importación de vehículos de China, India, Tailandia y otros países con los que no existe un acuerdo de libre comercio.

Pero la relación comercial tan estrecha con EU y un volumen de venta de las marcas chinas todavía bajo no justifican la instalación de una planta de autos china en el territorio nacional.

Eric Ramírez, director para Latam de Urban Science, considera que los aranceles no son una barrera de entrada suficiente para justificar una planta cuya inversión ronda mil mdd.

"Solo hay dos escenarios para justificar una planta china en México: exportación a Norteamérica o Sudamérica.

"Para Norteamérica es muy poco probable, por la postura de Estados Unidos respecto a China y sus importaciones, ya sea directa o indirectamente a través de México. Y en Sudamérica, ya se han comprometido inversiones en Brasil por parte de BYD, Chery, Geely, GAC y Great Wall Motor", comentó.

Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz, considera que aún se puede concretar la inversión de alguna marca china, pero las empresas de ese país están a la espera de la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá.

"Hay varias marcas interesadas en invertir, en poner una planta. Sin embargo, todavía no lo hacen por los temas de aranceles", resaltó.