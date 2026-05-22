Plantea gobierno filtro de candidatos
Ciudad de México.- El gobierno de México enviará al Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan contender por cargos de elección popular.
La propuesta busca establecer un mecanismo de revisión preventiva para las candidaturas de cualquier partido político rumbo al proceso electoral de 2027.
Según el planteamiento, esta nueva comisión solicitará información al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a fin de determinar si existe "un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada" por parte de los aspirantes.
"Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada".
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La consejera Jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, detalló que la comisión de verificación de integridad de candidaturas estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
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