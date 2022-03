Pobladores oaxaqueños incendian una patrulla durante jornada electoral

Oaxaca (México), 27 mar (EFE).- Decenas de pobladores del municipio de Santiago Laollaga incendiaron una patrulla de la policía municipal en inconformidad por las elecciones extraordinarias que se realizan este domingo en dicha localidad del Istmo de Tehuantepec, en el sureño estado mexicano de Oaxaca.

La patrulla fue dañada y luego incendiada sobre el acceso principal del municipio, donde los inconformes mantenían un bloqueo desde la noche del sábado.

Los manifestantes colocaron una manta en la parte posterior de la unidad siniestrada en la que responsabilizaron al Instituto Estatal Electoral, a la Secretaría de Gobernación y a la Guardia Nacional de lo que pasara en Laollaga.

Con el bloqueo a los accesos los inconformes pretendían impedir la entrada de la paquetería electoral, sin embargo, con apoyo de un operativo dispuesto por la policía estatal, el material fue ingresado en el municipio para así comenzar la jornada.

El rechazo al proceso de elección del presidente municipal de Laollaga se debió principalmente a las condiciones de inseguridad que existen en el municipio, donde el pasado 6 de junio de 2021 fue quemada la paquetería electoral, además de que los disturbios dejaron el saldo de una persona muerta y se suspendió la elección.

"No hay condiciones porque no tenemos una seguridad, ni nosotros mismos estamos seguros. La manifestación de nuestras gentes, no es nada más de un solo partido, somos parte del pueblo que no estamos de acuerdo en eso", dijo a Efe Viviana Espinoza Ríos, una de las candidatas de la contienda.

La zona fue resguardada por la Guardia Nacional, lo que ayudó a que la jornada electoral continuara sin mayores contratiempos.

Rubicel Palomec, habitante de la localidad que logró emitir su voto, aseguró sentirse "orgulloso de ver que nuestro pueblo ha buscado la forma de arreglar las cosas de una manera inteligente, es nuestro deber y nuestra arma es la credencial de elector para elegir libremente" dijo.

Al igual que en Laollaga, este domingo se celebraron elecciones en otras seis municipalidades oaxaqueñas donde los comicios fueron suspendidos el 6 de junio de 2021 por la violencia electoral: San Pablo Mitla, Santa Cruz Xoxocotlán, Mixtequilla, Chahuites, Santa María Xadani y Reforma de Pineda.

En dichos municipios se activaron sendos operativos policiales en los cuales participaron 843 elementos federales y estatales para contener los ánimos que motiva la disputa de las presidencias municipales.

En esta jornada se espera la participación ciudadana de 108.422 votantes que, por las condiciones de violencia e inestabilidad política, no pudieron votar el pasado 6 de junio.