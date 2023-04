Poblano incendia Coppel de Atlixco por una deuda

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Un hombre originario de Atlixco prendió fuego a una tienda Coppel mientras transmitía todo a través de Facebook Live.

Durante la transmisión, el joven, identificado como Osciel ´N', les reclamó a las tiendas de Coopel y Elektra por ser "agiotistas" y "prestamistas" a quienes también acusó de robarle la paz y tranquilidad a las familias trabajadoras.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron a las 19:30 horas del lunes 17 de abril, cuando el involucrado lanzó una especie de bomba molotov a la financiera, con la cual tiene problemas de pago, asegurando que esa era la única forma de detener este tipo de empresas.

"Ahí hay fuego, ahí hay coraje, ahí hay venganza, porque si el estado no nos va a dar justicia, nos vamos a levantar y vamos a hacer esto y peor; no quise incendiar adentro o atacar, porque hay gente inocente", menciona en su video.

Los agentes de la Policía Municipal de Atlixco llegaron a la tienda ubicada sobre la avenida Manuel Ávila Camacho para detenerlo, no obstante, el joven se rehusó a entregarse y amenazó con quitarse la vida con un arma blanca.

Al final, las autoridades lograron arrestarlo y fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se iniciará un proceso por el delito de daño en propiedad ajena.

Usuarios se burlan en redes sociales

Tras viralizarse su historia, los internautas han comenzado a burlarse de su situación, asegurando que él tuvo la culpa por pedir un crédito en una de las tiendas que es famosa por tener los intereses más altos.

Antes de intentar hacerse daño, joven en #Atlixco explica que su madre está endeudada con #Coppel y cansado de que le cobren intenta prenderle fuego. Se manifiesta en contra de tiendas como #Elektra y financieras que no son reguladas. pic.twitter.com/IHnIIHjTXG — (@yessayala) April 18, 2023

Algunas de las opiniones de los usuarios son:"Dice: «lo que tenga que hacer por mi jefa», lo lógico sería TRABAJAR para ayudarle a pagar las deudas ...""Pues al final sí va a tener que pagar, él su delito y su jefa su préstamo", "No le alcanzó para incendiar a Elektra, que pida un préstamo para que compre lo que le faltó "."Pobre camarada no quería pagar su deuda y si supiera que con lo que hizo debe más"."Lo empujó su desesperación. Esas tiendas te hunden, si tienes un pequeño atraso, parece que debes desde el principio, así que, aunque te repongas en dar el pago, ya se cargaron intereses moratorios muy altos, que obviamente respaldan a la tienda, pero atora al consumidor.