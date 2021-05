Pocos funcionarios se han saltado fila para vacunarse, pero se les sanciona: AMLO

Al asegurar que no ha prevalecido el influyentismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que han sido pocos los mexicanos y trabajadores públicos que han sido vacunados contra el Covid-19 pese a que no le correspondía según el calendario del Plan Nacional de Vacunación.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los funcionarios que han hecho esto, se les ha sancionado.

"Reconocer la actitud responsables de los mexicanos y el no hacer el papel de abusivos o influyentes con todo lo relacionado con la vacuna. Son muy pocos casos, la verdad, en los que gente que no les correspondía, se ha vacunado, muy pocos.

"Ha sido ejemplar el comportamiento de los ciudadanos, no prevaleció el influyentismo, no ha prevalecido el que se quiere pasar por encima de los derechos o del lugar que le corresponde a otros", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que ha habido mucho orden en el proceso de vacunación y esto, indicó, es debido al comportamiento de la gente "que ha actuado con mucha responsabilidad, con mayoría de edad en lo cívico, con mucha honestidad".

"En los caso en los que ha habido estas anomalías, que son muy pocos, no es la regla, sino la excepción, pues se están sancionando a funcionarios, a quienes se abusan de esta situación, pero son pocos casos", aseveró.