"Poder Judicial es una barrera para la transformación", reprocha AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el Poder Judicial se ha convertido en una barrera para la transformación.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal recordó la cantidad de amparos que se interpusieron para evitar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Tren Maya, así como para evitar que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Se ha convertido en una barrera para la transformación, hasta cierto punto, el Poder Judicial. Nada más recuerden cuántos amparos se presentaron para que no construyéramos el aeropuerto ´Felipe Ángeles´, cuántos amparos para que no construyéramos el Tren Maya, cuántos amparos para que la Guardia Nacional no se constituya ni dependa de las Fuerzas Armadas. O sea, ahí no ha sido fácil".

"Ustedes saben que son 11 ministros. Cuando hay una controversia constitucional, cuando se declara que una ley es inconstitucional, hay que acudir a la Corte, y para declarar inconstitucional la ley se requieren mayoría absoluta, no sólo mayoría simple de los ministros, igual que en el Congreso; en este caso, de 11, se requieren siete, ocho. Afortunadamente en todas las controversias... Hubo una muy importante, la eléctrica, que no pudieron declararla inconstitucional, porque era la defensa de las empresas extranjeras, y salió adelante", comentó.