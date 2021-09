Poder Judicial se encuentra libre del crimen organizado: Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- A tres años del inicio de su administración, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que ya no hay circuitos judiciales tomados por la delincuencia organizada.

El magistrado hizo la afirmación durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en el edificio sede de la SCJN.

"Ya no hay circuitos tomados por la delincuencia organizada", enfatizó.

EL UNIVERSAL informó en 2019 que el ministro Zaldívar reconoció en entrevista exclusiva que a su llegada a la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó información sobre una infiltración del crimen organizado entre jueces del circuito de Jalisco.

"En ese circuito en particular sí tenemos sospechas, información de que pudiera haber una intervención del crimen organizado con algún sector de juzgadores", señaló.

"No quiero dar más datos, no me corresponde a mí, a mí me corresponde hacer investigaciones y una vez que tengamos los resultados tomar las decisiones que a nosotros nos toca y poner en conocimiento de la Fiscalía General aquello que pudiera llegar a ser un delito".

De acuerdo con documentos a los que El Gran Diario de México tuvo acceso, desde el año 2018 se identificaron como focos rojos los circuitos de Jalisco, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas por los constantes casos de corrupción que fueron reportados en los mismos.

Una de las principales estrategias de la administración de Zaldívar para hacer frente al problema en Jalisco fue la readscripción o inicio de procedimientos disciplinarios contra jueces, magistrados, secretarios y otros funcionarios adscritos a juzgados y tribunales federales en dicha entidad.

Este jueves sin dar más detalles dijo que el crimen organizado ya no tiene tomado ningún circuito federal y que los casos de corrupción han disminuido.