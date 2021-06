Poderes fácticos se aliaron, pero no veo un "golpe": Monreal

Los poderes fácticos, como organismos económicos, empresariales y otros grupos con influencia en distintos sectores del país, se alinearon en el pasado proceso electoral con la misión de impedir que Morena y sus aliados obtuvieran la mayoría en la Cámara de Diputados, aseguró el Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y líder de los legisladores morenistas de esta instancia legislativa, a la par que descartó que en México existan las condiciones para un golpe de Estado, situación que sí han observado otros integrantes de la llamada "Cuarta Transformación".

"Se alinearon el poder económico con los tres partidos que han gobernado México en los últimos 100 años, PRI, PAN, PRD. También creo que se alinearon poderes fácticos como son medios de comunicación —que me parece legítimo, no me parece extraño ni es una condena—, también me parece lógico que se hayan alineado a este propósito cámaras de empresarios o bien intelectuales, o académicos o organizaciones sociales, o organismos no gubernamentales. Todos ellos, desde mi punto de vista, se unieron para poder evitar que Morena tuviese mayoría en la Cámara de Diputados y perder espacios", compartió el Senador Monreal en una amplia entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

El coordinador de los senadores de Morena consideró que la campaña electoral pasada fue "inusitada" debido a que —a su decir— el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no participó ni apoyó a su partido "como históricamente lo habían hecho" los gobiernos pasados, mientras que "los entes privados poderosamente económicos sí participaron patrocinando campañas", como sucedió con la alianza "Va por México", impulsada por el empresario Claudio X. González Guajardo y Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, la cual fue integrada por el PRI, PAN y PRD, partidos que en el pasado habían sido antagónicos.

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, los llamados poderes fácticos, en especial los empresarios e intelectuales, han estado en una confrontación constante con el Ejecutivo federal y su Gobierno, oponiéndose a sus políticas mediante desplegados y amparos, como el propio Presidente lo ha denunciado.

SinEmbargo ha documentado el activismo de un influyente sector de líderes y organizaciones de la sociedad civil de México para influir en diversos temas y que en la pasada elección se alineó, por primera vez abierta y públicamente, a un proyecto electoral que pretende continuar en el 2024: la coalición "Va por México", integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Se trata de personajes y organizaciones que gravitan en torno al magnate Claudio X. González Guajardo, quien persuadió a los dirigentes de los partidos para materializar legalmente el proyecto unitario de oposición que propusieron, en julio de 2020, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, directores de las revistas Letras Libres y Nexos.

Algunos columnistas y medios han señalado recientemente que en México estos poderes podrían orquestar un golpe de Estado, un hecho que el mismo Presidente López Obrador, y ahora Ricardo Monreal, han descartado.

"Yo no me atrevería a hacer una calificación tan dura de decir que estamos en riesgo de un golpe de Estado. Creo que la población está muy madura para aceptar, permitir, que eso se dé. No se va a dar, pero sí se va a seguir dando la presencia de organismos económicos, empresarios y grupo poderosos que combatan a la 4T, que combatan al Gobierno actual. Tan lo es, que a pesar de que concluyó el proceso electoral, la embestida mediática, la crítica permanente contra el Presidente y sus programas o contra la 4T sigue presente, no ha disminuido, sigue muy fuerte en sectores económicos, en sectores intelectuales, en sectores de comunicación y en sectores sociales", planteó Monreal.

El también exgobernador de Zacatecas habló del panorama que empieza a dibujarse rumbo a 2024, el cual tendrá que pasar antes por la Consulta Popular sobre los expresidentes y la Revocación de Mandato del próximo año. Aunque indicó que nadie "debe de precipitarse y que no deben de adelantarse los ritmos de la política en materia de sucesión", no negó sus aspiraciones a buscar la Presidencia.

"No he abandonado ni abandonaré porque son aspiraciones legítimas, sin que esto me cause un problema de la vida, tampoco me va la vida si no lo soy, tengo 44 años de servidor público, creo que estoy en la plenitud de las facultades de mis funciones, me siento con la capacidad y experiencia suficiente como para enfrentar este desafío, pero no estoy tampoco desbordado, no estoy en una ambición desmedida por ser (Presidente)", compartió.

No obstante, el desafío inmediato para Ricardo Monreal como para Morena en el Congreso iniciará el próximo 1 de septiembre con el arranque de la LXV Legislatura, en la cual ya hay enumeradas cinco prioridades: la Reforma Eléctrica, la Reforma Política-Electoral, una más que busca llevar a la Guardia Nacional bajo el brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como otra que plantea adelgazar aún más a la Administración Pública Federal, y el Paquete Económico del próximo año.

De estas, el Presidente López Obrador ha pedido que se aceleren las tres primeras como parte de los cambios fundamentales que quiere lograr en la recta final de su mandato. Sin embargo, para hacerlo Morena tendrá que generar consensos dentro del Congreso para sacar adelante estas reformas, una situación en la que Monreal advierte dificultades.

"Yo he hablado con los coordinadores de los grupos parlamentarios y obviamente por el momento postelectoral que vivimos, la propia polarización, la confrontación ideológica, me han dicho en principio que no me acompañarían y obviamente si no me acompaña la oposición no tengo la posibilidad como coordinador del grupo parlamentario mayoritario de obtener la mayoría calificada", advirtió.

Monreal también habló sobre su relación con Fuerza por México, partido que no logró obtener su registro en el pasado proceso electoral, y atajó los señalamientos de que operó en contra de Morena en la Ciudad de México. "Es falso, conozco muy bien los ritmos de la política y entiendo muy bien que la justificación de las derrotas siempre caminan para buscar a chivos expiatorios o a personajes de la vida pública que puedan cargar con culpas, yo no lo acepto, no voy a ser chivo expiatorio de nada ni de nadie", precisó sobre este último punto.

—Alejandro Páez: (AP): Hay muchísimo temas. Yo empezaría por el tema de la agenda que viene porque nos llamó mucho la atención las declaraciones —y lo comentamos en su momento— que daba usted a Bloomberg, donde decía que veía complicado sacar los tres grandes temas que el Presidente mismo ha dibujado para los próximos tres años que él quisiera sacar en el Congreso: el tema de la Reforma Político-Electoral, el tema de CFE y el tema de la Guardia Nacional, los tres son temas importantes para el Presidente; usted decía "no lo veo con optimismo", ¿podría usted ampliar un poco sobre el tema, Senador Monreal?

—Ricardo Monreal (RM): Hay cinco temas, y yo ratificaría como los principales, como las prioridades desde la agenda del Presidente de la República porque lo he conversado hace una semana; la semana pasada lo conversamos con el Presidente sobre su agenda, cómo se plantearía en el próximo periodo de sesiones que inicia una nueva Legislatura.

Yo diría cinco temas clave, tú has mencionado tres: la reforma al sistema eléctrico, que intenta recuperar la rectoría en un 54, 56 por ciento de producción de energía y distribución por parte del organismo público denominado CFE y un 44, 46 por ciento, los privados que producen energía. Es decir, este es un compromiso para mantener los precios competitivos y no aumentar las tarifas de energía eléctrica, que a juicio del Presidente es fundamental fortalecer la CFE; para también nosotros es importante.

Esa es una. Dos, la Reforma Político-Electoral que tiene que ver desde con la desaparición de los plurinominales, eliminar el principio la representación proporcional en el sistema electoral mexicano, hasta la nueva composición del INE con la sustitución, de ser posible, de manera institucional, de los consejeros y también ya intentar abaratar el costo de las elecciones con medidas innovadoras como la urna electrónica, el voto digital, y reducir el costo de las mismas y de la enorme cantidad de recursos que se distribuyen y que se gastan en la organización de elecciones.

La tercera es de Seguridad Pública que tiene que ver con que la Guardia Nacional, como ente de élite civil, pase a ser parte —dice el Presidente— de la Secretaría de la Defensa Nacional. La cuarta es una reforma administrativa profunda, él lo que comentó es que está iniciando a revisar para todavía adelgazar más el Estado mexicano, el Gobierno, la posibilidad de tener mayor eficacia y operatividad en los fines del Estado, pero sin tanto costo para el erario, y eso creo ya está en marcha.

Y la quinta, que puede convertirse en primera, es el Presupuesto de Egresos de la Federación, tanto Ley de ingresos, Miscelánea Fiscal y Presupuesto. La Miscelánea Fiscal y la Ley es bicameral, pero el Presupuesto en unicameral.

Esas son las cinco prioridades del Presidente. Hay otras en la agenda legal. Hoy se está discutiendo en la Corte si se declara o no la inconstitucionalidad de cinco artículos que la Corte determinó sobre cannabis. Como el Senado y la Cámara de Diputados no cumplieron en tiempo la observación de la propia Corte, la opción que tiene la Corte fue declarar inconstitucionales las cinco normas. La propia Cofepris se va a ver obligada a entregar a quienes lo soliciten, a los consumidores. Será un poco más difícil, pero eso ante la omisión del Legislativo de haber eliminado, regulado, derogado estos cinco artículos que la Ley establece y que ya fueron observados por el Poder Judicial federal, la Corte en este caso. Y como éste, hay muchos otros temas pendientes: economía circular, hay un tema de medio ambiente, hay otro tema de tratados internacionales, hay otros temas de la Ley de Cinematografía, de los talleres de reconversión que deben de eliminarse.

Hay muchos, muchos temas. Yo podría decirles que hay en la agenda más de 100 iniciativas, ya con dictamen que está en poder de la Mesa Directiva; más de 100 dictámenes sólo para discutirse y aprobarse en el pleno, entonces tenemos una carga legislativa fuerte y la idea es que ya empezamos en los grupos parlamentarios a definir cuáles son las prioridades de cada grupo parlamentario y si hay consenso para poder legislar en esa materia.

—AP: ¿Pero ve usted complicaciones para sacar la agenda, la prioritaria? Yo sé que hay mucha agenda, pero la prioritaria la mencionaba el Presidente en algún momento y decía, "pues son estos tres temas los que yo voy a pedir que se aceleren en el Congreso". ¿Usted ve en estos tres temas complicaciones, Senador?

—RM: Sí, sí veo.

Primero tenemos que recibir el documento formal. Estamos hablando simplemente de descripciones muy generales, del contenido de estas iniciativas. Creo que se están trabajando por el propio Consejero Jurídico de Presidencia (Julio Scherer Ibarra), pero no tenemos ningún documento con el que podríamos iniciar la discusión.

Yo he hablado con los coordinadores de los grupos parlamentarios y obviamente por el momento postelectoral que vivimos, la propia polarización, la confrontación ideológica, me han dicho en principio que no me acompañarían y obviamente si no me acompaña la oposición no tengo la posibilidad como coordinador del grupo parlamentario mayoritario de obtener la mayoría calificada.

Por ejemplo, el Verde sí iría conmigo, el PT sí iría con nosotros, el PES iría con nosotros, pero entre los cuatro partidos no logramos la mayoría calificada. Requeriríamos votos del PAN, votos del PRI o votos de MC (Movimiento Ciudadano) necesariamente, o votos del PRD que son tres.

Estoy hablando de aritmética parlamentaria pura, no estoy especulando, no estoy hablando de intenciones ni tampoco de mi posibilidad personal; a mí me gustaría que se aprobaran. Estoy hablando de realidades nada más, no estoy especulando. Sería muy malo para mí decir sí la vamos a sacar y finalmente mienta si no tengo las consideraciones correctas.

No tengo mayoría calificada y un tema ideológico, que en lo personal creo que debemos discutir a fondo, es el de la Guardia Nacional. Lo digo como convicción, no estoy hablando simplemente como coordinador del grupo parlamentario, sino en mi afán de ser un abogado, un maestro en derecho de la UNAM y que logramos construir a la Guardia Nacional como un cuerpo de élite civil, pero el trasladarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional, como un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, es discutible.

No estoy pronunciándome, simplemente digo que será un tema polémico, quizás más polémico que los otros dos; el de la Ley Electoral creo que podría lograr consensos con los partidos, incluso el de la Reforma Eléctrica quizá podría conseguir votos de algún otro partido. No quiero avanzar, pero ya he hablado con algunos senadores en lo individual, pero donde veo más resistencia es en lo de la Guardia Nacional. Lo digo con toda honradez porque ya he avanzado en ese sentido y no quieren tocar el tema y menos trasladarlo, todo el cuerpo, de élite civil a ser un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional porque es simplemente militarizar, digámoslo así, toda la Seguridad Pública. No hay términos medios, Alejandro. A mí me gustaría conocer la iniciativa y ver qué podríamos sacar o qué podríamos lograr consensuar con los demás partidos políticos para lograr la mayoría calificada.

—Álvaro Delgado (AD): Sí, se requiere mayoría calificada, y en el Senado como en la Cámara de Diputados esta mayoría calificada no existe hoy, como no existió desde el inicio de la actual Legislatura, desde el primer de septiembre de 2018. Estamos hablando con el Senador Ricardo Monral, quien no sólo es doctor en derecho, sabe de derecho constitucional. Ha sido desde 2018 uno de los principales operadores para todas las reformas legales y constitucionales que se han hecho desde el inicio de esta Legislatura y desde el periodo de Gobierno que ya le corresponde al Presidente López Obrador, de hecho Senador, estamos por cumplir el próximo jueves tres años de la victoria del Presidente López Obrador y la integración de las dos cámaras del Congreso. Yo le quiero preguntar en retrospectiva si todas las leyes y reformas constitucionales que se han hecho en estos primeros años, ¿sí constituyen ya un sello de la Cuarta Transformación de México? Desde el punto de vista legislativo y constitucional, ¿ya hay una arquitectura de la Cuarta Transformación a partir de todas estas reformas que a usted le ha tocado operar?

—RM: Sí, yo te diría que esta es, igual que la anterior, una buena pregunta. Sí creo que el andamiaje jurídico que se ha construido en estos tres años constituye la base de un nuevo régimen. Sí creo que hemos logrado sentar los principios de una transformación profunda de las instituciones y hablo desde la separación del poder económico del político hasta la propia austeridad instalada como política de Estado, como un asunto de Estado, pero qué bueno que me dices esto porque es tal la cantidad de reformas constitucionales, legales y nuevas leyes, que es conveniente precisarlo.

Sí ha sido una Cámara, o las dos cámaras, como Congreso de la Unión muy productiva en este sentido. Incluso, te adelanto, te doy la primicia a ti y a Alejandro, que yo estoy concluyendo un libro, serán dos tomos, sobre las reformas que no se han difundido, no se han publicado, y que van desde la prohibición de la condonación de impuestos hasta elevar a rango constitucional la política social y de bienestar, elevar a delitos graves la corrupción y los delitos electorales y la separación del poder política y económico cuando se eleva a delito grave la evasión, la existencia de facturas falsas, de empresas fantasma que habían sido una constante en el régimen anterior.

Entonces, sí estoy preparando, ya voy muy avanzado, espero en unas semanas más concluirlo, pero sí Álvaro, a punto de cumplir los tres años de la victoria histórica de aquel 2018. Es bueno recordar esto porque con las cámaras y con el voto que otorgó la ciudadanía se dio paso a un profundo proceso de transformación y en efecto, coincido con la primera parte de tu intervención de que nunca hemos tenido mayoría calificada. Nunca, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Es más, la Cámara de Senadores ni siquiera mayoría simple tiene, ni siquiera mayoría absoluta tiene, porque tendríamos que tener 65 senadores y somos 60, y ahorita 59 porque el Senador por Nayarit era un ministro de culto que no pidió permiso a tiempo y lo eliminaron de ser suplente, entonces se quedó sin suplente y ahora es Gobernador electo por lo que Nayarit no tiene su representación completa y en ese sentido tenemos que declarar la vacancia y convocar a una elección extraordinaria para elegir un senador propietario y un senador suplente.

—AP: Aquí nos decía Julio Scherer que las reformas han sido tan profundas que en los hecho se puede hablar de una nueva constitución, esto en los tres años en los que se ha avanzado, pero hay también al mismo tiempo, cuando se cumplen tres años, más voces en el interior de la 4T de un pretendido golpe de Estado de la derecha en México, el último que acabo de decirlo es López-Gatell, él lo menciona en referencia a las críticas por la escasez que hay de medicamentos para niños con cáncer y es como muy extendida la versión al interior de la 4T de un pretendido golpe blando desde la derecha, ¿usted advierte esa posibilidad, Senador? ¿Usted ve ese riesgo en México?

—RM: No, yo soy muy categórico, Alejandro. Yo no lo creo. Es una palabra extrema. Yo sí creo que hubo alineamiento de poderes fácticos y hubo intereses comunes porque no lograra Morena y sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados. Creo que se alinearon el poder económico con los tres partidos que han gobernado México en los últimos 100 años, PRI, PAN, PRD. También creo que se alinearon poderes fácticos como son medios de comunicación —que me parece legítimo, no me parece extraño ni es una condena—, también me parece lógico que se hayan alineado a este propósito cámaras de empresarios o bien intelectuales, o académicos o organizaciones sociales, o organismos no gubernamentales.

Todos ellos desde mi punto de vista se unieron para poder evitar que Morena tuviese mayoría en la Cámara de Diputados y perder espacios. Sí creo que fue una campaña inusitada, en donde el Gobierno no participó, en donde el Gobierno no apoyó a su partido, como históricamente lo había hecho, pero los entes privados poderosamente económicos sí participaron patrocinando campañas.

Y un elemento que vi, también, que no podemos de ninguna manera soslayar es el crimen organizado. En algunos lugares, en algunas regiones tuvieron su impacto y su presencia. Yo no concibo ni acepto que haya sido un sólo partido al que haya apoyado el poder del crimen organizado. Depende de las regiones, depende de los acuerdos que se tenían —lamentablemente— con los gobernadores actuales o con el poder político de la región. Ese es un tema que no se ha tocado a fondo, pero que en regiones como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero, como incluso Zacatecas, en municipios que yo me enteré, estuvo presente. La presión existió, la presión en Tamaulipas; hay regiones completas en donde no hay forma de hacer campaña sin autorización, y así en algunos espacios hubo esto, que a ojo del INE y del Tribunal Electoral no aparece porque la gente no se atreve. Aquí en el Estado de México, en la región oriente, en la región de Tejupilco que colinda con Tierra Caliente, sin duda, sin duda, pero esos son temas que tenemos que revisar con mucho cuidado porque la gente tiene temor de denunciar y la gente tiene preocupación de que les puedan afectar en su familia, en sus bienes.

Dos temas que para mí son asignatura pendiente: la inseguridad es un tema pendiente, nosotros con un claro y serio análisis político, y el campo mexicano, o sea otra asignatura que hay que atender.

Pero yo no me atrevería a hacer una calificación tan dura de decir que estamos en riesgo de un golpe de Estado. Creo que la población está muy madura para aceptar, permitir, que eso se dé. No se va a dar, pero sí se va a seguir dando la presencia de organismos económicos, empresarios y grupo poderosos que combatan a la 4T, que combatan al Gobierno actual. Tan lo es, que a pesar de que concluyó el proceso electoral, la embestida mediática, la crítica permanente contra el Presidente y sus programas o contra la 4T sigue presente, no ha disminuido, sigue muy fuerte en sectores económicos, en sectores intelectuales, en sectores de comunicación y en sectores sociales, en sectores representativos o con cierta representación aquí en el país.

—AD: Pues sí, sigue justamente esa coalición de intereses ya descrita por usted, Senador, pues porque ya está cimentándose todo para la elección de 2014. Claro, viene la Consulta Popular del 1 de agosto sobre los expresidentes, viene la Consulta de Revocación de Mandato el próximo año, pero la sucesión presidencial también está muy adelantada. Este aspecto de la disputa por la Nación una vez más en el periodo, en el año 2024. ¿Qué tanto compromete al propio Gobierno del Presidente López Obrador?, ¿es demasiado tiempo para estar moviéndose, para ver quién sucede al Presidente aún dentro de Morena?

—RM: Has tocado otro tema clave, Álvaro, siempre tocando temas torales en los medios. No puedo negar eso, incluso los movimientos hechos en el Gabinete recientemente pueden provocar rapidez o apresuramiento en las decisiones, pero no conviene, yo soy de los que piensa que no debe de precipitarse y que no deben de adelantarse los ritmos de la política en materia de sucesión, porque si se dan, si alguien se precipita, si alguien toma decisiones muy a destiempo puede verse en la posibilidad de no llegar a tiempo. Creo que si se precipitan las cosas lo único que se generan son espacios vacíos y no le conviene.

El Presidente de la República es un Presidente muy fuerte, López Obrador está en plenitud de sus facultades y en plenitud de sus funciones, tiene una lucidez sorprendente, tiene y abarca, a mí me sorprende, porque conoce los temas de la vida del país, fundamentalmente seguridad todos los días, economía, bienestar social... Yo he conocido en los casi 40 años de vida pública a muchos presidentes de la República y nunca alguien ha tenido la actitud del Presidente López Obrador, y en este momento él tiene la conducción, me atrevería a decir que el proceso que se lleve a cabo tendrá que ser un proceso complementario.

En efecto, Álvaro, vienen dos acontecimientos que van a movilizar al país o al movimiento, porque no es sólo el partido sino sus aliados y simpatizantes, que sin ser orgánicamente del partido estarán apoyando o no la Consulta Popular, que es histórica porque es la primera sobre el futuro de los expresidentes de la República. La otra es la revocación o ratificación, porque eso es lo que es, si no se tiene la mayoría que se tuvo en la elección se obtendrá la revocación y si se tiene la mayoría es ratificación al mandato del Presidente. Yo no tengo ninguna duda que la ratificación de mandato será abrumadora, es más la estimo entre el 60 y el 70 por ciento a favor del Presidente López Obrador. Creo que él no va a dejar de ser el protagonista principal de los cambios y de profundizar la transformación del país.

Tanto la Consulta Popular del mes de agosto, como la revocación de mandato, serán ejercicios que movilizarán al país y esto retardará, por fortuna, el otro proceso de sucesión, que debe de darse hacia el 2023, luego de concluir el quinto año del Ejecutivo. Lo que sí creo es que como están las circunstancias y las condiciones, Morena va a ratificar el veredicto mayoritario de la ciudadanía en favor de este movimiento, creo que así será, sin embargo, no se debe de confiar, se debe trabajar mucho, de regresar al origen de los principios, modernizar, sacudir al partido, regenerar las dirigencias, hay mucho trabajo qué hacer y que no se ha hecho y que la gente nos dé la oportunidad para tener con nuestros aliados 280 diputados, pero ya Morena no tuvo los votos del 2018 y es que no estaba en la boleta nuestro principal activo que es el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y no hemos podido caminar a una vida institucional orgánica como un partido político, pero bueno, es parte de los reclamos y parte de los retos y desafíos que tenemos ante lo que se está viviendo en el país.

—AP: De cara a 2024 me veo obligado a preguntarle dos cosas muy fáciles. ¿Usted no ha abandonado la idea de ser Presidente de México?, y la segunda es, ¿qué le responde a los que lo señalaron de que en la elección anterior usted operó en contra de Morena en la capital de México?

—RM: Primero, no he abandonado ni abandonaré porque son aspiraciones legítimas, sin que esto me cause un problema de la vida, tampoco me va la vida si no lo soy, tengo 44 años de servidor público, creo que estoy en la plenitud de las facultades de mis funciones, me siento con la capacidad y experiencia suficiente como para enfrentar este desafío, pero no estoy tampoco desbordado, no estoy en una ambición desmedida por ser (Presidente) y creo que la acumulación de la experiencia te permite estar en ese proceso, aún cuando alguien no lo quiera, cuando un sector no lo quiera. Si se logra no lo sé, pero no me voy a suicidar ni me va a llevar la vida, soy un hombre feliz, no tengo problemas ni dificultades de tipo social ni de tipo psicológico, soy muy práctico y no tengo dificultades por aceptar resultados adversos. Esa es la primera respuesta.

La segunda (pregunta) te diría que es falso, conozco muy bien los ritmos de la política y entiendo muy bien que la justificación de las derrotas siempre caminan para buscar a chivos expiatorios o a personajes de la vida pública que puedan cargar con culpas, yo no lo acepto, no voy a ser chivo expiatorio de nada ni de nadie. Primero, nunca participé en la Ciudad de México en una actividad política, nunca fui invitado a un acto o algún evento o consejo, no conozco ni siquiera a los dirigentes de Morena de la Ciudad de México y nunca participé de decisiones colegiadas, no participé en ningún acto, todo lo que aquí se hizo es responsabilidad de sus dirigentes y de la gente que tomó las decisiones.

Eso es lo que tenemos que hacer, aceptar los resultados, que hubo decisiones equivocadas o que hubo alejamiento de la sociedad o que algo está pasando del por qué la gente nos retiró el apoyo y no buscar de manera simplista culpables, incluso Alejandro, te diría, que yo fuera el responsable de la derrota de la Ciudad de México es atribuirme mucho poder porque no tengo tanto poder, está acotada mi función como Senador, ahora que vienen más senadores y me preguntan, ¿va un Senador para ser la cuña de Monreal?, nombre, tengo 60 cuñas, los 60 senadores de Morena son 60 contrapesos, son gente inteligente, son senadoras y senadores con los que tengo todos los días que estar platicando, atendiendo. Ya no te digo la oposición porque también son respetables y tengo muy buena comunicación con todos los coordinadores, nos respetamos en nuestras propuestas, ellos tienen sus ideales, nosotros tenemos los nuestros, pero podemos coexistir, vivir sin aniquilarnos y nos respetamos y hay códigos en el Senado. Por eso no acepto y yo creo que es atribuirme mucho poder y no lo tengo, imagínate que yo sea el responsable de decirle a la gente: "Vota contra Morena porque hay que darles una lección".

No tengo nada que ver, fui como a 18 estados del país que me invitaron, cuando podía, en sábado o domingo o los días que podía de acuerdo con la ley, pero en la Ciudad de México no tuve ni una sola invitación, porque yo soy vecino de la ciudad, aquí vivo desde el 2004, vivo en la Alcaldía Cuauhtémoc y nunca recibí, ni siquiera por equivocación, una solicitud.

Cuando fui a votar me acompañó mi hija María, la más pequeña que es arquitecta, le dije yo "no quiero violar la ley, pero por quién vas a votar", y me dijo, en la Alcaldía esta vez no voy a votar por Morena y le dije yo: "no, sí tienes que votar, tienes que ser solidaria". Me dijo, "no mi voto es libre, tú no me puedes condicionar". Le dije, "hija, es una responsabilidad solidaria". Estoy haciendo una confesión, al final ella se fue a votar y dice que votó por Morena, pero no era fácil, pues, sin embargo, no puedo aceptar yo ningún tipo de campaña contra mí, pero es normal, yo no tengo ningún problema porque soy un servidor público y soy sujeto de los ataques de compañeros, incluso al interior. Siempre ha sido así, Alejandro, y hoy no es la excepción.

—AD: Pues parece que entonces participó más en actos de otro partido que de Morena, ¿qué partido? Fuerza por México. No lo digo yo solamente porque su hija fue candidata en Zacatecas por Fuerza por México, lo digo porque usted fue presentado como el próximo Presidente de México en una reunión muy específica que se celebró el 27 de enero en una residencia ubicada en la calle Sierra de Bacatete, número 235 en las Lomas de Chapultepec, ahí en esa reunión estaba no solamente Pedro Haces, Senador suplente de Germán Martínez, dirigente sindical, y estaban los candidatos a Gobernador de Fuerza por México en los 15 estados. Entonces sí es cierto que está usted cerca de Fuerza por México, que fracasó, por cierto, ya perdió ser un partido para ser candidato presidencial si en Morena se le cierran las puertas. ¿Qué pasó en esa reunión a la que aludo, el 27 de enero de Fuerza por México en las Lomas de Chapultepec? Lo publica Proceso.

—RM: Álvaro, sí, es cierto. Yo fui a una reunión, a una comida, conozco a Pedro Haces, es más, es mi compadre porque fue el padrino de la boda de mi hija hace cinco años y en efecto, yo creo que Fuerza por México surgió como un partido aliado del Presidente de la República, que de haberse permitido la coalición hubiese estado Morena, junto con el PT, el PES y con el Verde, pero no podía en ese momento porque los partidos de nueva creación no pueden aliarse el primer año que participan, tienen que ir solos.

A mí me hubiera gustado que hubiera logrado el registro. No me gusta mentir ni simular, no tengo doble discurso, conocí a muchos candidatos y candidatas de esa agrupación, valiosos, que me parecieron que debieron haber tenido mejor éxito, y en efecto a mi hija la invitaron como candidata plurinominal, ella lo aceptó porque ella es mayor de edad, tiene 34 años, es una mujer muy inteligente, bueno, dicen que nunca puedes decir nada malo de tus hijos, siempre son los mejores.

A mi hija la amo, la quiero mucho, y ella intentó ser candidata de Morena y nunca se le permitió, incluso en la Ciudad de México, y al final ella quería participar y como el partido era una fuerza aliada del Presidente López Obrador, ella creía que podía ser parte del movimiento con un partido aliado, y me saqué varias fotos cuando iba a presentar libros a los estados, por ejemplo, en Baja California Sur, el candidato de Fuerza por México en Los Cabos llegó a sacarse una foto conmigo y eran presentaciones de libro abierto. Yo conocí a mucha gente de Fuerza por México.

—AD: Se estaban tomando la foto con el patrón, con el jefe.

—RM: Tengo buena opinión de Ríos Piter, que fue candidato de la Cuauhtémoc y varios, Alpizar en Azcapotzalco. Conocí a varios, por eso te digo que no me gusta mentir, y tienes razón, si yo fuera otro político te diría, "no, estás diciendo mentiras, me estás calumniando", pero no, tienes toda la información y es verídica, fui a comer y Pedro dijo alguna cosa así, Pedro porque es mi amigo, dijo algo como "aquí viene a comer con nosotros quien va a ser el próximo Presidente de México". Le dije, "compadre, espérate, no me ayudes tanto".

Estuve comiendo con ellos y les desee suerte, estaban varios amigos, estaba la hermana de César Yáñez que fue candidata en Colima, estaba el de Querétaro, que me parecían buenos hombres, pero no tenían marca, la marca de Morena los trituró, no hay forma, se fue generando una marca con el Presidente de la República, Morena es una marca poderosa, difícil de derribar y eso fue lo que pasó con Fuerza por México y también en el PES tengo muchos amigos, allá tampoco lograron registro, o en Redes Progresistas que tampoco lograron. Así fue y no tengo por qué negar una situación, lo peor es que trates de simular lo que no eres y yo no lo voy a hacer nunca. Te asiste la razón y la verdad.

—AP: Una última pregunta de mi parte, Senador. El Presidente hoy hablaba sobre el vacío que se le está generando a la consulta, él decía que en la consulta sobre los expresidentes claramente no hay una prensa afín, es una prensa que está en contra de él y él mismo ha respondido y generado una tensión. Es muy probable que por el otro lado sí salga la prensa, no a generar un vacío sino a hacer un alboroto porque se trata de votar la posible revocación del mandato de López Obrador. ¿Usted siente que hay un maltrato contra el Presidente de parte de la prensa y cómo siente usted que lo trata la prensa?

—RM: No, mira, yo creo que la propia dinámica social, Alejandro, se ha manejado de esa manera, y sí creo que en el caso de la prensa convencional sí han sido críticos, más de lo usual, contra el Presidente. Te decía que en estos 44 años que tengo de servidor público no había registrado en mi vida una etapa así como la que hoy vive el Presidente, me refiero mediáticamente, no la había visto así, incluso había viejas consejas o principios de que el Presidente de la República era intocable, tú podías tocar a todos, pero el Presidente era intocable, yo lo recuerdo muy bien, pero ahora el Presidente sí es tocable, todo los días, en su familia y su círculo más cercano.

En el caso mío, te diría que me siento tranquilo porque estoy consciente de que soy servidor público, que el escrutinio público así lo es, cuando en una ocasión un compadre mío que es doctor y quiso ser político, va a mi despacho y me dijo "quiero ser Presidente municipal, compadre, ¿cómo ve?". Le dije, "no sabes en la que te metes, pero está bien". A los ocho días le sacaron que tenía no sé qué tanto, todo le sacaron. A los 10 días regresó y me dijo que ya no quería ser nada y me enseñó los periódicos donde hablaban de él, yo le dije, "ves esos libros que están atrás", me dijo, "sí". Le dije, pues la mayoría de estos libros hablan mal de mí, si yo hiciera caso ya estuviera muerto o enfermo, con traumas, psicológicamente afectado.

Por cierto, hay un libro que estoy leyendo que se llama El poder y la salud, donde describen las enfermedades de los expresidentes del mundo. Lo que les digo es que yo soy muy tolerante, todos los días me pueden atacar, la semana pasada fui muy mencionado en redes, medios, radio, pero yo actúo con mucha tolerancia para no afectarme y ser feliz. Entiendo que estoy sometido a eso, lo que haga, lo que diga lo van a analizar, pero así es mi vida y así ha sido mi vida pública en los últimos 40 años.

—AD: En realidad, Senador, al único Presidente que no atacan no es al Presidente de la República, es al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado porque tiene usted muy buena prensa, tiene muchos zalameros en los medios. ¿Y en el Uno más uno no sale diario en primera plana?

—RM: Bueno, así como tengo adversarios, debo tener amigos, y debo de tener gente que escribe neutralmente, lo que es, como ustedes, pero fíjate que por fortuna y tú lo sabes. Yo soy amigo de Álvaro hace 20 años o más y una vez cometí un error en una entrevista colectiva en Proceso y se molestó mucho conmigo y tiene razón y después le pedí disculpas porque en la misma entrevista, quizá ese día o el otro, la comenté, y se molestó mucho porque era exclusiva, pero son duros los periodistas conmigo, críticos, y yo no me ofendo, hacen su trabajo.

Trato de convencerlos y de decirles "no es así", trato de reunirme y de aceptar entrevistas como ésta, que aunque son difíciles, algunos no las toman por eso. Yo con ustedes nunca digo, "qué me vas a preguntar, pásame el cuestionario, ésta no, ésta sí". Nunca hago eso, es lo que salga y como quieran, nunca selecciono preguntas ni respuestas. Entiendo muy bien el movimiento que se está viviendo, entiendo muy bien la política y entiendo muy bien las reglas del periodismo y la política, y ustedes son periodistas y yo estoy en la parte de la política.

—AD: Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, muchas gracias por esta conversación y por supuesto aquí en Los Periodistas es un espacio para platicar sobre asuntos que le importan a los mexicanos. Muchas gracias.

—RM: Sí, tiene razón, pero también sobre ustedes, porque la población tiene credibilidad o no sobre quien difunde las noticias, y eso es clave, ustedes tienen credibilidad moral desde mi punto de vista. Así es que, gracias.