logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Podrían tener clases virtuales por temperaturas

Por El Universal

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Podrían tener clases virtuales por temperaturas

TOLUCA, Méx.- Escuelas ubicadas en 58 municipios del Estado de México podrían realizar la transición temporal de clases presenciales a la modalidad virtual, debido al descenso crítico de temperaturas que se han registrado, esto por instrucciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Las comunidades educativas a tomar previsiones se ubican en los municipios más susceptibles a registrar descensos extremos de temperatura que son: Acambay, Almoloya de Juárez, Amanalco, Atlautla, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, Morelos, Ocoyoacac, Otzolotepec, Ozumba, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Temoaya, Timilpan, Tlalmanalco, Toluca, Villa del Carbón, Villa de Allende, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec.

Asimismo, aquellos considerados de mediano riesgo de padecer efectos del frío como: Aculco, Atenco, Atlacomulco, Amecameca, Apaxco, Axapusco, Ayapango, Chapa de Mota, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero, Nopaltepec, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Soyaniquilpan, Temascalapa, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Texcaltitlán, así como zonas montañosas de Chalco, Coatepec Harinas, Ixtapaluca, Villa Guerrero, Naucalpan y Texcoco.

La SECTI, informó que las direcciones escolares deberán asegurar que docentes y estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas a distancia y, en el caso de quienes enfrenten situaciones de vulnerabilidad o falta de conectividad, establecer alternativas como materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas, a fin de no afectar su trayectoria escolar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio
Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio

SLP

El Universal

Fiscalías se capacitan en perspectiva de género para combatir la impunidad

Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México
Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México

Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México

SLP

AP

Colaboración entre México y EEUU en la lucha contra cárteles de narcotráfico

Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales
Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales

Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales

SLP

El Universal

Propuesta de Sheinbaum para fortalecer la democracia participativa en México

Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México
Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México

Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México

SLP

El Universal

El registro para la Credencial para el Servicio Universal de Salud se realizará de forma escalonada