Policía Cibernética recibió más de 5 mil reportes de "montadeudas"

La Policía Cibernética de la Guardia Nacional recibió más de 5 mil reportes de delitos cibernéticos bajo la modalidad de extorsión y fraude conocido como "montadeudas", destacó el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta.

Derivado de ello y luego del desmantelamiento de una red de montadeudas que operaba desde la Ciudad de México, planteó.

Ante esta situación el presidente de la Comisión de Hacienda planteó conformar un frente común contra esta problemática y crear el Centro Nacional de Ciberseguridad que tenga participación dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

"Uniendo esfuerzos a favor del freno y solución a los fraudes cibernéticos y robo de identidad", indicó el senador por Morena.

Lamento que en el país cada vez son más las personas que sufren fraudes cibernéticos y por ello urgió a establecer una Ley de Ciberseguridad para contrarrestar esta tendencia de préstamos exprés y robo de datos a los ciudadanos.

Expuso que tan sólo en el caso de Puebla, se registró un incremento del 43 por ciento en estos ilícitos que, de 4 mil 481 en 2020 aumentaron a 6 mil 443 en lo que va del año.

"En el Senado de la República hay iniciativas de distintos grupos parlamentarios para atender la seguridad en el espacio digital, por ello impulsaremos esfuerzos en consenso para contar con un marco normativo que propicie la seguridad y confianza digital", concluyó.

¿Qué hacer si eres víctima de los "montadeudas" por apps de préstamos?

Primero avisa que has sido víctima de robo de identidad e intento de estafa y extorsión al instalar una aplicación financiera en tu celular, informaron autoridades que participan en la investigación de estas estafas en las que han detectado más de 700 apps fraudulentas.

Informa a todos tus contactos con un mensaje que robaron tus contactos y fotografías del celular, y advierte que los estafadores hacen fotomontajes inventando mentiras para extorsionar a familiares y amigos diciendo que los dejaste como referencia, porque también tratarán de estafarlos, por lo que no deben contestar y deben bloquear los números de donde vienen las amenazas.

Limpia los datos, elimina el caché, desinstala, hazlo con todas las Apps no legales de préstamos bancarios, que se pueden detectar si no están registradas en Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), indicaron autoridades que investigan estos fraudes que hoy están afectando a familias del Estado de México y Ciudad de México.

Restaura tu teléfono de fábrica y compra un nuevo chip e instala un antivirus de paga.

Cambia los números celulares de tus primeros círculos, es decir de tus hijos, padres, hermanos, para evitar que reciban amenazas, aunque parece una medida extrema, es para evitar daño psicológico a tus seres queridos, porque los mensajes e imágenes con montajes falsos que emiten los extorsionadores, han metido en un infierno a muchas familias, señalaron autoridades.