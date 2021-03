Policías de Pochutla agreden a pareja que no usaba cubrebocas (VIDEO)

Cuatro policías de San Pedro Pochutla, municipio de la región Costa de Oaxaca, fueron separados de su cargo luego de que se dio a conocer un video donde se les observa agrediendo a una pareja, con la intención de detenerlos por no portar cubrebocas.

En el video se observa a los cuatro policías municipales, dos hombres y dos mujeres, jaloneando a la pareja, mientras ellos gritan que los están lastimando y les piden que los suelten. Los hechos sucedieron sobre la avenida Lázaro Cárdenas del Centro de la ciudad.

"¡Me estás lastimando!", y "¡Estás lastimando a mi morra!", se escucha en el video, mientras se observan las imágenes de la pareja que intenta aferrarse a una señal de tránsito para no ser detenidos, de donde los policías los jalonean.

De acuerdo con la versión de los testigos, que reclamaron a los elementos por su actuar y salieron a defender a los jóvenes, la pareja iba llegando a esta ciudad costeña y al ser increpados por la falta de cubrebocas explicaron que se dirigían a la farmacia para comprarlos, cuando intentaron detenerlos.

--Multas y arrestos por no traer cubrebocas

En esta municipio, desde octubre pasado es obligatorio el uso de cubrebocas y de no usarlo el ciudadano se enfrenta a sanciones que van desde el pago de 500 pesos y hasta el arresto, medida que no ha sido bien recibida por los ciudadanos y ya había recibido críticas anteriormente.

Según los recibos de cobro que se le entrega a quienes han sido multados, dicha decisión se fundamenta en que al no usar cubrebocas se está violentando el artículo 44 fracción lX del Bando Municipal, mediante el cual se sancionan acciones que contravengan disposiciones de autoridades en materia sanitaria, y que ponga en riesgo la salud de la población.

Al respecto del caso de la pareja, los pobladores aseguraron que son importante las acciones que implementa el municipio para quienes no usen el cubrebocas, pero que hay casos donde personas de comunidades alejadas o visitantes desconocen estas medidas.

"En las regiones de Pochutla existen comunidades donde la señal de radio o el internet no llega y no están informados sobre la multa que el gobierno municipal impuso".

--Analizan pruebas y testimonios

Tras darse a conocer el video, el ayuntamiento, encabezado por Saymi Pineda Velasco (Morena), informó que los cuatro policías fueron destituidos del cargo, pues tras analizar pruebas y testimonios se determinó que su manera de actuar no fue acorde con los estatutos del gobierno municipal.

"Se ha tomado la decisión de separar de sus funciones a estos elementos que no han actuado de manera empática con la ciudadanía. Si bien el uso de cubrebocas es obligatorio, los agentes encargados de vigilar que esta medida sea cumplida deben actuar primero con el ejemplo y entender que en la presente pandemia por Covid-19, la batalla es contra el virus, no contra nosotros mismos", informó el municipio.

A pesar de ello, justificó las multas o arrestos por no usar cubrebocas pues recordó que es una medida mundial y que no se puede conocer la situación de cada ciudadano o las complicaciones que pueda tener por contraer coronavirus, por lo que reiteró el llamado a usarlo.

Pochutla acaparó la atención nacional luego de que en los primeros días de enero se captó al subsecretario de salud Hugo López-Gatell, quien es vocero de la estrategia federal contra la pandemia, en la playa Zipolite, ubicada en este municipio, visita que incluso fue presumida por la autoridad municipal y usada para promoverse como sitio turístico seguro; esto indignó a los pobladores, quienes reclamaron que a él no se le hubiera multado.

Actualmente, San Pedro Pochutla se declaró en rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico, mismo que abarca desde el 15 de febrero al 15 de marzo, ante el aumento de contagios de Covid-19, por ello se llevan a cabo operativos con hasta 40 elementos de la Policía Vial, Sedena y la Guardia Nacional, en comercios como bares, cantinas y depósitos "con la finalidad de mantener continua vigilancia".

Hasta el último corte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), al 3 de marzo Pochutla registra 209 casos acumulados de Covid-19, de los cuales 5 están activos y en 17 los pacientes fallecieron, mientras que en la región Costa se contabilizan 2 mil 15 casos positivos acumulados, 531 casos sospechosos y 196 defunciones.

A nivel estatal, Oaxaca llegó a 41 mil 45 casos acumulados y 2 mil 953 defunciones, tras un repunte, se reportan además hay 915 contagios activos y 17 hospitales saturados, es decir sin espacio para recibir a más pacientes Covid-19.

