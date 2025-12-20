Policías de Zacatecas, atacados con artefacto

Zacatecas, Zac.- Las alertas se han encendido en las corporaciones estatales del estado, luego de que este viernes, en un camino de terracería del municipio de Luis Moya, se registró la explosión de un artefacto que detonó justo cuando transitaba una patrulla de la Policía Estatal, cuyo ataque se lo adjudicó un grupo armado presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, confirmó que se había registrado "una explosión en las cercanías de la cabecera municipal de Luis Moya", pero jamás precisó que se trataba de un ataque a una patrulla ni que se tratara de un atentado, solo dijo que ya se atendía la explosión y que las autoridades determinarán el origen.

En un video que circula en redes sociales, se ve a una treintena de hombres armados y encapuchados que anuncian que han iniciado "bombazos" contra la Policía Estatal, presuntamente por apoyar al grupo delictivo antagónico.

El grupo armado también se adjudicó la explosión ocurrida el pasado 12 de diciembre en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, al afirmar que: "No fue ninguna prueba que estaban haciendo los (policías) estatales, les explotó, porque todo estaba calculado para que decomisaran (explosivos) en Luis Moya y la estallara en Zacatecas o en el camino", dijeron los delincuentes.

