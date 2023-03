Policías habrían entregado a jóvenes: Fiscalía de Guanajuato

A-AA+

IRAPUATO, Gto., marzo 3 (EL UNIVERSAL). - En las cámaras de Sistema Estatal de Seguridad quedó grabado el momento en el que el director de la Policía Municipal de Romita y dos oficiales entregaron a un grupo criminal a los tres jóvenes encontrados sin vida en un basurero de la comunidad El Escoplo, el pasado 23 de febrero, en los límites con la ciudad de Silao.

En la grabación incorporada a la Carpeta de Investigación consta que el 19 de febrero un grupo armado llegó al exterior del edificio de Seguridad en una camioneta y se llevó a Daniela Castro Palacios, de 27 años; Juan Pablo Vargas, de 29 años, y Carlos Esteban Rocha Anguiano, de 25 años, quienes habían sido maniatados en la base policial.

La Fiscalía aportó las grabaciones como datos de prueba para acreditar la participación del titular de la Policía de Romita, Roberto López Valadez, su escolta Roberto Carlos "N" y de su subalterno César "N", encargado de los separos por la desaparición forzada de Daniela, de su esposo Juan Pablo y de otro joven.

Aunque a las víctimas las mataron y tiraron en un basurero, en el que fueron encontrados semienterrados, al mando policial y a sus subalternos, en la audiencia no se les imputó el delito de homicidio. Se estableció que los jóvenes fueron entregados por los policías a cuatro hombres armados.

Daniela Castro y Juan Pablo Vargas eran padres de dos niños.

Los detenidos se apegaron al término Constitucional de 144 horas para que el Juez de Control decrete si procede o no la vinculación a proceso por el delito que se les imputa, por lo que el siguiente lunes se definirá su situación jurídica.

En la audiencia inicial el Ministerio Pública denunció una serie de violaciones en las que presuntamente incurrieron los policías desde el momento de la privación de la libertad de las tres personas y su traslado a la Dirección de Policía, que no quedó registrada en la Plataforma Nacional de Detenidos.

La noche del 19 de febrero Daniela y Juan Pablo, originarios de Silao, acudieron a un restaurante de Romita, y al salir del negocio junto con Carlos, Juan Pablo chocó con otro vehículo, por lo que los conductores involucrados pidieron apoyo al 911 alrededor de las 8:00 de la noche.

Un agente de Tránsito llegó al punto en el que se encontraban los conductores, quienes le indicaron que habían llegado a un acuerdo para la reparación de los daños; sin embargo, hasta la escena llegó la patrulla 2726 en la que iba Roberto Carlos y otro elemento, que ordenó el arresto de Juan Pablo. Presuntamente el comandante Roberto expresó, "ya traigo yo un pendiente con él".

Daniela avisó a su familia que su esposo había sido detenido, y ella y Carlos se trasladaron a la comandancia en donde los metieron a los separos, y ahí permanecieron hasta que se los entregaron a un grupo criminal.

Policía de Guanajuato asume seguridad

El miércoles pasado las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) tomaron el mando de la Policía Municipal de Romita, tras la detención del director de la corporación y de dos oficiales por la desaparición forzada de los jóvenes entregados a un grupo de la delincuencia organizada.

Decenas de policías estatales intervinieron la base policial en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, procedieron a desarmar a los elementos en activo y realizaron una revisión a las unidades e instalaciones de Seguridad.

El fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, explicó que inicialmente una de las víctimas fue detenida por un accidente de tránsito y trasladada a la Dirección de Policía, a donde luego acudieron la mujer y otro joven para pagar la multa, y de ahí los tres desaparecieron, y luego se les encontró semienterrados.

De las investigaciones realizadas se tienen datos de prueba "donde hay una participación activa de ellos (los tres policías) con la entrega (de los tres jóvenes) a un grupo criminal". Dijo que es terrible que eso pueda acontecer.