Policías y usuarios fallan en sacar a perro del Metro (video)

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Un perro ingresó a un tren de la estación Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y aunque intentaron sacarlo por todos los medios posibles el convoy tuvo que avanzar con el can dentro.

Este momento fue captado por una usuaria de TikTok quien informó que policías que resguardaban el lugar intentaron bajar al perro pero este les lanzó una mordida por lo que abandonaron su misión.

"Ándale, no te enfermas, ven", fueron las palabras de un pasajero al lomito quien intentó darle un sándwich para que se bajara del convoy y no sufriera algún accidente como caer a las vías, "está a dieta" contestó una usuaria al observar la negativa del animal a comer, hecho que provocó risas.

En el material videográfico, se observó que el canino estaba sentado sin estorbar a los demás usuarios, sin embargo, una vez que avanzó el tren se acostó justo en la puerta de descenso de la salida a la Línea 3 del Metro.

---Cibernautas bromean y llaman al can "rebelde"

Entre los más de mil 300 comentarios que hay en dicha publicación, que tiene a su vez más de un millón de reproducciones, cibernautas bromearon llamando al animal como "perrito saboteador", "perro rebelde", otros que aseguraron que no bajaba este porque iba hasta la estación Copilco y hasta quienes criticaron la calidad del jamón del sándwich que ni el can quiso comerlo.

Cabe mencionar que el video se subió el pasado 30 de enero y en la descripción se informó que los hechos sucedieron en la terminal Indios Verdes de la Línea 3 a las 5:30 horas.