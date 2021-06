Política de seguridad de AMLO fracasó; hay que reformularla: Sauri

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, aseguró que la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador fracasó, por lo que es momento de reformularla pues no se han reducido los índices delictivos y, por el contrario, hay un aumento en la criminalidad y violencia en el país.

En entrevista en la sede del Senado, dijo que el modelo de seguridad que inició en esta administración no funcionó y recordó que el Presidente de la República propuso la creación de la Guardia Nacional para atender el problema de inseguridad del país, pero estimó que no solamente no se ha reducido sino se está incrementando regionalmente.

"México es un país muy complejo y no se puede ver en su conjunto sin anotar sus particularidades regionales. Y me parece que la política de seguridad en general, como lo es la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional no están atendiendo las necesidades y particularidades regionales", apuntó la diputada federal del PRI.

Cuestionada sobre las denuncias del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, respecto a que en las elecciones del pasado 6 de junio el narcotráfico favoreció al triunfo de Morena, dijo que "hay una enorme preocupación" por lo dicho porque no se trata de un partido, candidato, sino un mandatario estatal.

"Se requiere no sólo un comentario sino una investigación, son denuncias sumamente serias, sumamente graves ante una situación que necesita ser plenamente despejada no sólo desde el ámbito electoral, entiendo que se está preparando una impugnación", dijo Sauri Riancho.

Cabe destacar que el gobernador Silvano Aureoles aseguró que el crimen organizado en la entidad favoreció a Morena en las elecciones del pasado 6 de junio y puso como ejemplo el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla quien, dijo, "representará al crimen organizado en Michoacán". Y agregó que de "los 14 municipios, controlados por el crimen organizado, Morena gana en 13".