Política, principal móvil en asesinato

Cuernavaca, Mor.- Los legisladores que presumieron el móvil político en el crimen de su compañera Gabriela Marín Sánchez serán llamados a declarar ante el Ministerio Público para descartar un asunto de venganza u otra línea relacionada con su designación y confirmación como diputada plurinominal.

“Eso es algo que vamos a investigar y vamos a traer a todos los que tengan que ver con esto para corroborar o corregir sus dichos”, dijo el fiscal morelense Uriel Carmona Gándara.

La hipótesis del móvil político trastocó el orden en el Congreso del Estado y para empezar, sólo 11 de 13 de los 20 diputados que fueron convocados ayer para acudir a pedir audiencia con el presidente López Obrador, asistieron.

Con la legisladora asesinada el bloque mayoritario sumaba 14 votos, suficientes para aprobar o rechazar el Paquete Presupuestal 2023, dar procedencia o no a la petición de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y designar a magistrados.

Gabriela Marín era secretaria de la Mesa Directiva y presidenta de la Comisión Especial de Energía y del Comité Editorial en el Congreso estatal.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mencionó que la muerte de la diputada Gabriela Marín Sánchez, fue algo bien calculado.

“No podemos aventar al aire si es un tema político o si es un tema del narcotráfico”, mencionó el mandatario en conferencia. Después de revisar las cámaras de seguridad al respecto del ataque a la diputada, han llegado a la conclusión que fue planeado.

Además, menciona que posiblemente la estuvieran vigilando día atrás, el gobernador calcula que fue un seguimiento de 10 o 15 días atrás.

A la vez que el fiscal Uriel Carmona detalló que no trabaja con plazos procesales. “Vamos a poner toda la fuerza de las instituciones para detener a los responsables. No se puede hablar de un plazo. La Constitución y las leyes no nos obligan a establecer un plazo”, reiteró.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Francisco Sánchez Zavala, informó al salir de una reunión con los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez, así como con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá las investigaciones sobre el crimen.

La diputada Gabriela Marín Sánchez del Partido Progresa fue atacada por una persona que viajaba en una motocicleta, mientras compraba artículos para su hija de tan sólo cuatro meses. La diputada fue agredida en el estacionamiento de una farmacia ubicada a un costado de la avenida Poder Legislativo.