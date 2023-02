Políticos, activistas y exfuncionarios levanta la voz contra Plan B electoral

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- Políticos, exfuncionarios, activistas, escritores y ciudadanos mexicanos también levantaron la voz este domingo en contra reforma electoral “Plan B” impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Hay un intento muy importante por violentar las normas democráticas en México y que este esfuerzo sea un ejemplo muy poderoso de la fuerza de los mexicanos y del deseo de los mexicanos de que tengamos un sistema democrático”, comentó Ángel Gurría, excanciller y aspirante a candidato presidencial.

Este domingo miles de ciudadanos, entre 80 organizaciones mexicanas y partidos políticos de oposición, llenaron la plancha del Zócalo capitalino para también pedir a los ministros del Supremo mexicano echar atrás la polémica reforma electoral “Plan B”.

Gurría consideró que las próximas presidenciales en México se deben de organizar y contabilizar por el Instituto Nacional Electoral (INE) como marca la ley, ya que no solo fija las reglas y es un órgano autónomo envidiado en el mundo, sino que se ha ganado la credibilidad y confianza del pueblo mexicano.

Este “Plan B” impulsado por el presidente López Obrador pretende reducir los recursos humanos y presupuestales del INE y solo está pendiente de publicarse de forma oficial para que sus efectos entren en vigor

De acuerdo con los organizadores la principal plaza pública del país recibió a medio millón de capitalinos, a la par que más de 50 mil en Monterrey y Guadalajara, principales ciudades de México, así como miles más en 120 ciudades alrededor del territorio mexicano.

Por su parte, Alejandra del Río del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución, dijo: “Necesitamos empezar a defender a la democracia, han pasado por encima de nuestras leyes durante cuatro años y el día de hoy estamos aquí, de una forma pacífica, para venir a decirle al presidente y sobre todo a los ministros de la Corte que el INE no se toca”.

También señaló que la ciudadanía no permitirá que se tomen los votos “y hagan con ellos lo que se les dé la gana”.

“Estamos en la plaza del Zócalo para alzar la voz, venir a e decir que todas las barbaridades que contiene el Plan B son inconstitucionales, que México tiene ya que hacer las cosas de una forma diferente”, agregó.

Juan Marín, un ciudadano que asistió al mitin, esperó que los ministros tengan la fuerza, la voluntad y la conciencia de que “en sus manos estamos todos los mexicanos para seguir siendo mexicanos y no títeres”.

“Señores ministros, ustedes o son héroes o son unos villanos, si no defienden a cada uno de los mexicanos, empezando por ustedes mismos”, aseveró.

El escritor y activista, Javier Sicilia, señaló que asistió a la Plaza de la Constitución para defender la democracia y también se unió al llamado a los ministros por defender la institución encargada de organizar y revisar las elecciones en México.

El líder del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, también pidió a los ministros del Supremo mexicano “que declaren esta ley inconstitucional, que no se destruya, que no se desmiembre al INE y que no se le permita a la secretaría de Relaciones Exteriores, ahora resulta, ser quien organiza y lleva el proceso de votación de los migrantes en el extranjero”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, aseguró que desde el Zócalo de la capital mexicana se restaurará y defenderá la democracia y al árbitro electoral mexicano.

“Lo que esperamos de esta reforma es que no pase, que la eche abajo la Corte, a eso venimos”, comentó el abogado y político, Javier Lozano.

Coincidió en que este llamado “Plan B” es anticonstitucional y afirmó que daría “al traste con la democracia”.

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, también sostuvo que la asistencia de miles de ciudadanos dio “un mensaje muy poderoso a la Corte para que se declare inconstitucional el “Plan B” de López Obrador”.

“Las y los priistas marchamos junto a la sociedad civil porque creemos en la democracia y vamos a defenderla hasta donde tope”, señaló por su parte el dirigente del Partido Revolucionario institucional (PRI).