Políticos asisten a la marcha en defensa del INE en CDMX

Este domingo se lleva a cabo la marcha en defensa del INE del Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución donde concluirá con un mitin en donde el orador principal será el expresidente del IFE, José Woldenberg.

Pero a esta marcha que convocaron más de 50 organizaciones también acudieron diferentes políticos como:

-- Marko Cortés, líder nacional del PAN

-- Margarita Zavala, diputada federal

-- Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados

-- Vicente Fox, ex presidente de México

-- Juanito, ex delegado de Iztapalapa

-- José Narro, ex rector de la UNAM

-- Claudia Ruiz Massieu, senadora priista

-- Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

-- Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro

-- Laura Barrera diputada federal del PRI

-- Jorge Triana, diputado del PAN

-- Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón

-- Diódoro Carrasco, ex secretario de Gobernación

-- Miguel Ángel Osorio Chong

-- Luis Felipe Bravo Mena, ex líder nacional del PAN

-- Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro

-- Adriana Dávila, ex diputada federal panista

-- Fernando Belanuzarán, ex diputado federal del PRD

-- Rommel Pacheco, diputado federal del PAN

-- Idelfonso Guajardo, diputado federal del PRI

-- Beatriz Paredes, senadora del PRI

--Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

--Christian Von Roerich, líder de los diputados del PAN en el Congreso de la CDMX

--Héctor Maldonado, diputado de la CDMX del PAN

--Ricardo Rubio, diputado de la CDMX del PAN

--Gabriela Salido, diputada de la CDMX del PAN

--Diego Garrido, diputado de la CDMX del PAN

--Manuel Clouthier, exdiputado federal

--Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán

Además, Santiago Creel dijo sentirse contento de encontrarse junto a la gente que cree en un México libre y democrático.

"Creemos en un México y no de un solo hombre... de alguien que quiere quedarse con el árbitro electoral, que quiere quedarse con el país. Este país es de todos, la soberanía está aquí y aquí está el pueblo, no su pueblo es el pueblo.

"Quiere que regresemos a los años 60 y 70, eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Somos un grupo del pueblo opositor que vamos a buscar en 2024 a quitarlos, quitarlos democráticamente, quitarlos en las urnas con un árbitro electoral, independiente y autónomo, que se cuenten los votos y que los votos cuenten", aseveró el también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El panista destacó que están en contra del régimen de López Obrador. En tanto, los simpatizantes gritan "México, México", "Voto por voto, casilla por casilla".