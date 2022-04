Políticos que votaron en la revocación de mandato

Por primera vez en la historia de México, se realiza la consulta de revocación de mandato, y varios políticos y exfuncionarios de la 4T presumieron que emitieron su voto.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, emitió su voto en el ejercicio electoral de revocación de mandato en el Parque Escuela Urbano Ecológico de la alcaldía Iztacalco.

El líder nacional de Morena no descartó que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pretendan anular el ejercicio de revocación de mandato, por lo que los llamó a no caen en esa "tentación autoritaria".

También, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, participó en la consulta y llamó a la ciudadanía a hacer lo propio.

"Es un ejercicio inédito en el que debemos todos participar, yo estimaba que si votaban 10 millones era un moderado éxito, si votaban 15, bueno, y si fueran 20 o más sería un exitazo, así lo dije y lo escribí en varios artículos. Es un ejercicio de participación directa por el que luchamos en la izquierda desde hace más de 20 años", detalló.

Entrevistado afuera de una casilla ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, recomendó participar incluso a quienes están en contra del presidente López Obrador.

"Yo en las distintas ocasiones que fui legislador, impulsamos este ejercicio y nunca se nos cumplió, ahora hay que ejercerlo, llamo a todos para que vengan a votar, hagan valer su derecho, es muy importante. Aún los que no están de acuerdo con el presidente, es el momento de ejercer el derecho, yo voté y voté porque siga el presidente, porque para mí es un buen presidente", concluyó.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió su voto en una casilla de Tlalpan.

La funcionaria escribió en su cuenta de Twitter: ¡Viva la democracia participativa! Emití mi voto para el ejercicio de la #RevocaciónDeMandato.

Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también hizo lo propio y compartió en Twitter: "Participar en la democracia directa, pensando también en todas las naciones y personas en el mundo que no tienen ese privilegio".

Olga Sánchez Cordero, actual presidenta de la Mesa Directiva en el Senado y ex titular de Segob, publicó un video con algunos aspectos del momento en que ejerció su voto.

Como lo había adelantado, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió la leyenda "¡VIVA ZAPATA!" en la boleta de la consulta de revocación de mandato.

El pasado martes, en conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal adelantó que este domingo 10 de abril participaría en la consulta ciudadana, sin embargo, indicó que no votaría para que se le revoque el mandato, sino en su lugar, escribiría en la boleta la frase "¡Viva Emiliano Zapata!", debido a que este domingo se cumplen 105 años del asesinato del revolucionario.

"El domingo yo voy a votar. De una vez les voy a decir que, pues no puedo votar ni por una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar porque un demócrata tiene que participar siempre cuando se trata de tomar decisiones; pero como es mi caso...

"Es como cuando voté para presidente, pues votaba por Monsiváis, por Elenita Poniatowska, por ´Chema´ Pérez Gay, por Rodolfo Peña, votaba por ellos. Ahora voy a votar, voy a poner mi boleta ¡Viva Emiliano Zapata!, porque es el 10 de abril", dijo.