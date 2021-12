"Polleros" tuvieron a migrantes en casas de seguridad de Chiapas antes de llevarlos a la muerte

Más de 50 migrantes lesionados y 55 fallecidos es la cifra oficial hasta el momento que dejó la volcadura este jueves 9 de diciembre de un camión, en un trágico accidente ocurrido en la carretera de Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.

Durante la conferencia matutina, Luis Rodríguez Bucio, Comandante General de la Guardia Nacional, informó que el reporte preliminar es de 105 personas lesionadas, 83 hombres, 22 mujeres, que están hospitalizados en diferentes nosocomios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.

En la "mañanera" se confirmó que la cifra de personas fallecidas en el lugar era de 49 y posteriormente cinco migrantes más perdieron la vida en los diversos hospitales, entre ellos se encontraba una adolescente de 16 años, tal como lo aseveró el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ayer siete personas permanecían bajo identidad desconocida para hacer un total de 166 víctimas.

Sin embargo Rutilio Escandón, Gobernador de Chiapas, dio a conocer que hasta el momento oficialmente suman 55 víctimas mortales.

"Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos", publicó el Gobernador de Chiapas en su cuenta de Twitter.

El funcionario Rodríguez Bucio mencionó que los migrantes ingresaron por la frontera México-Guatemala hace varios días y pasaron por los caminos y veredas de La Mesilla para concentrarse en San Cristóbal de las Casas en casas de seguridad de traficantes, quienes los subieron a cajas de tráiler a las 14:00 horas para dar inicio a su recorrido.

"Por eso es importante resaltar que este tráiler no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tienen para el rescate de migrantes", afirmó Luis Rodríguez Bucio en la "mañanera".

Las nacionalidades de las personas lesionadas: 95 de Guatemala, una de Honduras, una de México, una de Ecuador, tres de República Dominicana y cuatro sin definir.

También se tiene registro de 19 menores de edad tanto de Guatemala como de Honduras.

Mientras que también se mencionó que el conductor "pollero" que los transportaba se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido localizado.

El Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, también comentó que el accidente se debió a las condiciones del tráfico de personas, en primer lugar irían a Puebla y luego continuarían su ruta rumbo a Tamaulipas, sin embargo, no se tiene conocimiento de cuánto cobran los "polleros" por transportarlos.

"No hubo retén, tratan de desacreditar el trabajo, no hay tal, abordaron en San Cristóbal, como aquí lo narro Bucio. A través de las cámaras de las casetas se tiene identificado el vehículo cuando cruza la casta de Chiapa de Corzo, tenemos ubicadas empresas, propietarios y todo, por secrecía no abundaremos sobre el particular", dijo Mejía.

Asimismo se comentó que por permanente coordinación entre autoridades de nivel federal y estatal se brindó atención a los migrantes heridos, servicios consulares para trámites de repatriación, apoyo con servicios funerarios, comida y hospedaje a quienes están a salvo, así como tarjeta por razones humanitarias para transitar en México y autorización para trabajar.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un abrazo fraterno a los familiares de las víctimas mortales y destacó que se ha insistido en que se tienen que atender las causas que originan estos hechos, entre los ejemplos de las actividades realizadas para detenerlos, mencionó, su intervención en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"En este fenómeno de migración mundial impera la corrupción y hay desigualdad, con 750 millones de seres humanos que sobreviven con dos dólares diarios, mientras que una minoría vive colmada de atenciones, privilegios, acumulando cada vez mas riqueza. Además, hable del caso de Centroamérica en particular", aseguró el titular del Ejecutivo.

Adaptaron con huecos el tráiler para traficar migrantes

Tras la volcadura de un tráiler que dejó 55 migrantes muertos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador explicó cómo los vehículos pesados son adaptados para el tráfico de personas.

En la conferencia mañanera de López Obrador de este viernes en Chihuahua, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó cómo fue adaptado el vehículo que volcó.

Refirió que el semirremolque tuvo adaptaciones en la parte superior con cuatro huecos para proveer de aire al interior.

"Esta caja semi remolque tenía aperturas en la parte superior, suponemos que para que los migrantes pudieran tener mayor ventilación o respirar, pero esto también al final del día, cuando hubo el evento trágico, también pudo haber afectado su seguridad y poder haber salidos proyectados cuando se dio el siniestro", describió.

Mejía Berdeja recapituló otros eventos en los que, gracias al apoyo de la Guardia Nacional e instituciones de seguridad, se ha logrado rescatar a migrantes que eran trasladados "en condiciones infrahumanas y con un alto riesgo y que afortunadamente no derivaron en tragedias".

El subsecretario de seguridad detalló que el pasado 3 de diciembre, en Tecamachalco, Puebla, se ubicó un tractocamión con una caja refrigerada acoplada que llevaba 205 personas migrantes.

"Al abrir la caja se puede ubicar que era una caja semi remolque totalmente adaptada con hileras para ventiladores, estructura tubular y depósitos de agua. Toda una infraestructura para el tráfico migrante", expuso Mejía.

El subsecretario de seguridad refirió otro caso del pasado 7 de octubre, en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, en el que con detectores de rayos gama se identificó un tráiler con doble remolque con 6 cajas refrigeradas que portaban sellos de seguridad.

Refirió que ya hay investigaciones en ir vinculando toda la estructura criminal, "desde quien pone los tractocamiones, el que pone las cajas, el que tiene las redes de enganchadores o coyotes o polleros, hasta identificar cuestiones de carácter financiero", además de una cantidad "muy considerable" de vinculaciones a proceso.

Tráiler que volcó con migrantes no pasó por ningún puesto de revisión: Guardia Nacional

El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que en el tráiler donde viajaban 160 migrantes centroamericanos que ayer volcó, y que hasta ahora el accidente ha dejado 55 muertos, no pasó por ningún puesto de revisión y el chofer huyó tras el accidente.

Según testimonios de los migrantes, ellos ingresaron por la frontera México con Guatemala y se fueron concentrando en casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas.

"Ayer a la 14:00 horas iniciaron este movimiento, no había cruzado ningún puesto de revisión para el rescate de migrantes", precisó el comandante de la Guardia Nacional.

Durante su visita a la Casa Blanca, AMLO pidió a su homólogo Joe Biden que el tema de la migración fuera tratado, pues "hemos tenido que enfrentar otros casos también de violencia donde son agredidos migrantes", por lo que propuso que de manera urgente los programas de Bienestar aplicados en Chiapas se llevaran a cabo en Centroamérica.

Debido a su trascendencia, la Fiscalía General de la República (FGR) de México atrajo el caso al suceder el accidente en una vía de comunicación Federal.

El accidente sucedió alrededor de las 15:30 horas locales cuando un tráiler que transportaba a más de un centenar de migrantes centroamericanos, en condiciones de hacinamiento en su caja seca, volcó en un curva, debido al exceso de velocidad, en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez.

Andrés Manuel López Obrador atribuyó este viernes el accidente en Chiapas en el que murieron los 50 migrantes a que "no se han atendido las causas de la migración", como él ha pedido a EU y a la ONU.

"Había que actuar de inmediato. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio y ojalá esto (sirva), porque estas desgracias tienen que servir para que se tome consciencia y se atienda el problema de fondo", dijo en su conferencia de prensa, esta vez desde el norteño estado de Chihuahua.

Respecto a "Quédate en México", el programa seguirá permitiendo que México cuide a las personas que llegan, sin embargo, AMLO resaltó que los flujos migratorios son de miles de personas, por lo que los problemas deben atenderse desde las comunidades de origen.

Otro de los aspectos que López Obrador planteó a Biden y a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, es que se acepte que ambas naciones necesitan fuerza de trabajo, ya que "no tienen mano de obra, ¿por qué no regular ordenar el flujo migratorio?, ¿por qué no implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo? En Canadá se tiene, funciona, en EU hay un programa pero muy limitado".

AMLO explicó que Joe Biden tiene voluntad de apoyar a migrantes, incluso presentó una iniciativa para regular la situación de los migrantes mexicanos, pero existen actos de politiquería.

"Vamos a estar pendientes de la decisión que tomen los partidos y vamos a señalar respetuosamente que partido ayuda, apoya a migrantes que por necesidad tienen que irse a buscar la vida a trabajar honradamente en EU... Ese es el plan para luchar contra estas tremendas desgracias", mencionó el Presidente.

El Gobierno mexicano ha cosechado críticas por su trato a los migrantes y el despliegue actual de decenas de miles de agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas de control, como parte de la cooperación en materia migratoria con Estados Unidos.