Popocatépetl registró 23.75 horas de tremor en las últimas 24 horas, ¿a qué se refiere?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que, durante las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron nueve exhalaciones acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza

Se contabilizaron 23.75 horas de tremor de alta frecuencia de baja a mediana amplitud, asociados a la emisión continua de gas, vapor de agua y ceniza, así como en ocasiones de expulsión de fragmentos incandescentes a cortas distancia del cráter.

Por su parte, el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil (CENACOM) reportó ligera caída de ceniza en los municipios de Ecatzingo, Estado de México; Tetela del Volcán y Hueyapan, Morelos; Nopalucan, Puebla Capital, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, San Pedro Benito Juárez (Atlixco) y Tianguismanalco en Puebla.

¿Cómo amaneció el volcán Popocatépetl este lunes?

En la mañana de este lunes se observó una emisión de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza con dirección sur-sureste, actualmente no hay visibilidad.

Sin presencia de domo de lava

Respecto al análisis de las imágenes tomadas en un sobrevuelo al volcán Popocatépetl por la Secretaría de Marina realizadas en la mañana del día 26 de mayo, no se observó la presencia de un domo de lava, sino que se apreció que el cráter principal se ha rellenado significativamente por el material magmático fragmentado emitido.

Asimismo, la actividad durante los cuatro días pasados ha consistido en la emisión de cenizas y fragmentos incandescentes asociada con el registro de tremor de duración y amplitud fluctuante.

Los escenarios más probables

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Colima (UC) y del CENAPRED, concluyeron que el escenario más probable en el corto plazo es que continúe una actividad similar a la que se ha presentado recientemente, caracterizada por la ocurrencia de tremor de alta frecuencia y amplitud variable; algunas explosiones de tamaño menor a moderado y ocasionalmente grandes, y emisiones de ceniza que posiblemente alcancen poblaciones más lejanas de lo ya observado, así como la expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

Cabe recordar que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 3 y los escenarios previstos para esta fase son:

1. Posibilidad de actividad explosiva importante de intensidad creciente que lanza fragmentos a distancias considerables.

2. Lluvias de ceniza notorias sobre poblaciones y ciudades.

3. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de mayor volumen y alcance, pero sin llegar a zonas habitadas.

4. Crecimiento importante de domos y posibilidad de expulsión de magma.

El CENAPRED reiteró enfáticamente la recomendación de NO ASCENDER al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado, que implican la emisión de fragmentos incandescentes. Por lo que se insiste en respetar el radio de exclusión de 12 km. Asimismo, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.

Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX

Ante la probable caída de ceniza, se recomienda:

1. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas.

2. Limpiar ojos y garganta con agua pura.

3. Utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular.

4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.

Recomendaciones

Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.

2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.

3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.

4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter.

Tremor: Se refiere a las vibraciones volcánicas prolongadas que se relacionan con los fluidos que circulan al interior del edificio volcánico, que pueden se por el "magma, gases, combinaciones de gases y agua, gases y cenizas (erupciones), entre otros", mismos que al pasar por alguna fisura o grieta hacen vibrar las paredes y pueden durar desde minutos hasta días.