Por ahora, conductor del Metro no tendrá que pagar los más de 210 mdp

A-AA+

El Poder Judicial de la Ciudad de México informó que por ahora, Carlos Alfredo "N", conductor de convoy del Metro que sufrió un percance el pasado 7 de enero, no tiene que pagar al Sistema de Transporte Colectivo Metro y al gobierno de la Ciudad de México la cantidad de 210 millones 244 mil 467.13 pesos, debido a que no hay una sentencia.

A través de una tarjeta informativa, precisaron que dicho monto fue dado a conocer por el Ministerio Público al momento de formular la imputación en contra.

Esto corresponde a un avalúo de los daños registrados en el accidente, "lo cual no constituye en este momento procesal una petición de cobro para el imputado".

"Ello ocurre, en su caso, hasta el dictado de la sentencia o al autorizarse una solución alterna al proceso penal", enfatizaron.

Señalaron que el Ministerio Público en la audiencia informó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con un seguro, por lo que los daños pueden ser cubiertos por éste.

El pasado miércoles el abogado del sindicato anunció que fue solicitado por el Metro 260 millones de pesos, pero que esto era una estimación hasta que no se decretará en una sentencia.