Por caso Lozoya, exsenador Lavalle permanecerá en prisión

Un juez federal impuso la medida de prisión preventiva justificada al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury mientras se resuelve si será o no vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Luego de una audiencia que duró más de 24 horas, el juzgador determinó que por lo menos hasta el próximo miércoles, Lavalle Maury permanecerá preso en el Reclusorio Norte.

Pese a que compareció por videoconferencia a la audiencia, durante la madrugada de este viernes el exsenador se trasladó desde Querétaro al Reclusorio Norte para escuchar la resolución del juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la imposición de la prisión preventiva.

La audiencia derivó de la causa penal 16/2021 iniciada por la investigación que la FGR abrió luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya señaló a Lavalle Maury y otros funcionarios y ex funcionarios de participar en actos de corrupción.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia inicial continuará el próximo miércoles para definir la situación jurídica del ex funcionario.