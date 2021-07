Por casos como el de Kamel Nacif urge reforma al Poder Judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por casos como el amparo a Kamel Nacif para protegerlo contra la orden de aprehensión librada en diciembre pasado por tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho en 2005, es que urge una reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que instruirá a Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob) para que revise ese amparo. "Es parte de lo mismo (el amparo a Nacif) no es mala fe, no es una actitud de nuestra parte tendenciosa en contra del Poder Judicial, pero sí es necesario una reforma, urge una reforma al Poder Judicial y la tiene que hacer desde el Poder Judicial por todos estos casos.

"Es que hay cuestiones muy graves que se han dado a conocer, por ejemplo este juez (Juan Pablo Gómez Fierro) después de haberse publicado la Ley Eléctrica ya estaba entregando suspensiones. Son defensores de grupos de intereses creados no defensores del pueblo. Otros casos más graves... No sé si fue un juez estatal o federal que estaba por recibir dinero para liberar a una persona con pruebas y así muchos otros casos".

"¿Pero qué se podría hacer en este caso (sobre el amparo a Kamel Nacif)?", se le preguntó. "Se va analizar y podría ser con el Consejo de la Judicatura, presentar una denuncia, que revise el caso, y más si está de por medio -y volvemos a lo mismo- la tortura. Es muy lamentable que esto siga sucediendo, pero no hay que darnos por vencidos, hay que seguir denunciado, y hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial", respondió.