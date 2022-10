Por conflictos territoriales AMLO amaga con no concluir el Tren Maya hasta Chetumal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- Debido a conflictos territoriales, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con que si no hay acuerdo con los ejidatarios, el Tren Maya concluirá en Xpujil y no llegará a Chetumal.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo el pasado fin de semana, en su gira de trabajo de supervisión de la obra, faltan los dos últimos tramos 6 y 7, que están a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Ya resolvimos el tramo más difícil -Tramo 5- donde nos querían ponchar el Cancún- Tulum, porque ahí hay muchos intereses. Ahora nos toca liberar el de Tulum a Escárcega, todo el sur que se quedó en el abandono", expuso.

Refirió que en el Tramo de Xpujil a Chetumal hay ejidatarios que quieren que pase el Tren, pero condicionado a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal, a principios de los años 60, en una demanda de más de medio siglo.

"Con todo respeto, ya les mandé decir a unos (ejidatarios) de qué querían su nieve, pero aquí es querer hacer su agosto... no es: ´aquí no pasas si no me das tanto´; eso no se puede, eso es corrupción, que quede claro y no han querido convocar a asamblea, porque estoy seguro, la gente y los ejidatarios van a decir ´sí queremos el tren Maya´", declaró López Obrador.

Acusó que se trata de dirigentes "charros, nylon" que están queriendo aprovecharse.

"De los 500 kilómetros que nos faltan, aquí no está Claudio X González, aquí hay otra cosa, he dado instrucciones para que ya hablen con la gente y se hagan las asambleas y hagan el compromiso donde va el trazo del tren se pague con avalúo", apuntó.

Señaló que si no se acepta, una opción es ir por el derecho de vía, pero sí a pesar de eso hay bloqueos, se queda el Tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal, pero se va a saber quiénes detuvieron esta obra.