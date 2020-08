Por Covid, crecen 14.8% las primas de seguros de gastos médicos

En el primer semestre del año, el monto total de primas de gastos médicos mayores alcanzó los 47 mil 645 millones de pesos, un crecimiento de 14.8% comparado con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con el Sistema de Información Oportuna de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

A partir del crecimiento de contagios por Covid-19, las aseguradoras comenzaron a reportar incrementos en este segmento, los cuales serán dados a conocer de forma definitiva por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en los próximos días.

En ese sentido, los datos de la CNSF muestran que el total de la industria alcanzó en el periodo enero a junio un monto total por contratación de primas de 305 mil 602 millones de pesos, una reducción de 2.08% comparado con el primer semestre del año pasado.

El segmento de seguro de vida, prácticamente se mantuvo sin cambios, con un monto total de 127 mil millones de pesos, una reducción de apenas 0.1% respecto del mismo periodo de 2019.

En el caso de daños, la contratación de este tipo de primas alcanzó en el primer semestre del año los 110 mil millones de pesos, una reducción de 9.3% en cifras anualizadas.

Así, las primas de seguro de autos alcanzaron los 51 mil 853 millones de pesos, una reducción de 9.44% si se compara con el primer semestre de 2019. En julio pasado, la AMIS explicó que la menor contratación de seguros de autos se había presentado como consecuencia del menor uso del auto en los días del confinamiento en México.

"Bajaron prácticamente a la mitad durante los meses de abril y mayo principalmente, y que están recuperando poco a poco en lo que ha sido junio y en lo que va de julio, la razón principal es, sí, hay una percepción de las personas de que si su auto no va a circular, su auto está debidamente guardado, pues su riesgo es mucho menor, pensarían algunos prácticamente inexistente y, por lo tanto, no contratan el seguro o dejan de pagar el seguro que tienen contratado", explicó el vicepresidente de la AMIS, Juan Francisco Riveroll.

De acuerdo con el consultor Marco de la Rosa, el comportamiento observado en la contratación de primas en el primer semestre se explica en primer lugar en que este año no se tiene el efecto positivo de las primas por parte de Pemex, las cuales se presentan cada dos años.

En el caso de los seguros de vida, el especialista resaltó que el comportamiento similar a 2019 muestra que a pesar de la pandemia de Covid-19, la población mexicana no aumentó este tipo de contrataciones.

En el segmento de gastos médicos mayores, el efecto positivo es reflejo inmediato de una parte de la población que buscó contar con algún tipo de protección financiera para atender la enfermedad.