Por desacato, serían destituidos: Cossío; "quieren pasar sobre el pueblo": Sheinbaum

Este miércoles el ministro en retiro, José Ramón Cossío, advirtió que, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende invalidar parcialmente la reforma judicial el próximo 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, diputados, senadores y otras autoridades, podrían ser destituidas del cargo en caso de desacatar la sentencia del Máximo tribunal sin necesidad del desafuero.

"Podría suceder que los diputados, los senadores, la Presidenta de la República dijeran ´nosotros no hacemos caso de esto´ (...) Ahí puede venir una escalada peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga, porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia", expresó Cossío Díaz en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Además, el ministro en retiro afirmó que para ello no se necesitaría el desafuero, pues este es el único caso donde se rompe el "monopolio del ejercicio de la acción penal".

"No pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la acusación de la Fiscalía con la apertura de una carpeta de investigación, es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio de la acción penal", aseguró.

Asimismo, Cossío Díaz explicó que de este modo los ministros de la Corte pueden consignar directamente ante un juez de distrito a las personas que considere que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia para que éste aplique la pena por delitos contra la administración de justicia.

Pretenden pasar sobre el pueblo: Sheinbaum

Al cuestionar "¿Quiénes son los autoritarios?" y referirse al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone invalidar parcialmente la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que ocho ministros pretenden cambiar la Constitución y pasar sobre el pueblo y el Poder Legislativo.

La mandataria federal señaló que la oposición le acusa de ser "una autoritaria y antidemocrática", cuando, afirmó, lo que está haciendo su gobierno es cumplir con la Carta Magna.

"El asunto aquí, porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir `se realizaron mal estos procedimientos´, eso sí podría, o sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara.

"Lo que dice es `les hago una propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial´. Entonces, ¿Quiénes son los autoritarios? O sea, ocho personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, o sobre el Constituyente. ¿Si se dan cuenta de la magnitud?", cuestionar.

-¿Qué plantea el proyecto?

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados, avalar la de ministros de la Corte, así como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), relacionado a la reforma judicial.

Se señala que el proyecto es para contestar a las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa.

Detalla que en esta acción de inconstitucionalidad se impugna la denominada "reforma judicial", publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que pretende renovar a los poderes judiciales Federales y de las entidades federativas y dotarlos de legitimidad democrática.