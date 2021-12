Por falta de recursos, INE acuerda posponer revocación de mandato

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una propuesta para posponer procedimientos de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el problema de falta de recursos por el recorte a su presupuesto, el órgano electoral votó en sesión extraordinaria y, de manera dividida, determinó posponer temporalmente el ejercicio hasta que se cuente con el presupuesto suficiente.

Con los votos de seis consejeros a favor y cinco en contra, los integrantes del INE determinaron aplazar la revocación de mandato que se realizaría en abril en caso de juntar las firmas necesarias.

Lo anterior, pese a que se manejó la posibilidad de instalar un menor número de casillas de las establecidas por la ley.

En la sesión, Ángel Ávila, presentante del PRD ante el INE, mostró su apoyo a la propuesta que hizo el consejero presidente, Lorenzo Córdova, para que se posponga el ejercicio de revocación de mandato, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto.

"Nosotros apoyamos la propuesta que hace el consejero presidente (Lorenzo Córdova) al Consejo General; en el sentido de que mientras no se tengan las condiciones materiales, sería un grave riesgo para el derecho de la ciudadanía", comentó Ávila en entrevista.

El perredista consideró que lo que intenta Morena es hacer una consulta al estilo de la que se llevó a cabo cuando se decidió suspender la obra de construcción del aeropuerto de Texcoco.

"Esto es el capricho del Presidente, los que recaban las firmas son los propios excandidatos de Morena, como Gabriela Jiménez; es el capricho de López Obrador que pretende manipular al INE", indicó.

No obstante, con el voto mayoritario de los consejeros del INE, se determinó que el ejercicio de revocación de mandato no se aplace y se organice pese a la falta de recursos para ello.