Por frío, posponen inicio de vacunación para adultos mayores en NL

Debido a las condiciones climatológicas adversas que se registran en Nuevo León, se decidió suspender hasta el martes el inicio de la vacunación con el biológico de AstraZeneca para adultos mayores que se tenía previsto aplicar este lunes, afirmó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario expresó que, a fin de no exponer al frío a los adultos mayores, así lo acordaron los representantes del gobierno estatal y federal y de los municipios que entran en esta fase, junto con el coordinador local del Plan Nacional de Vacunación, general brigadier y médico cirujano, Juan Manuel Pérez Martínez, director del Hospital Militar Regional de Especialidades en la entidad.

Agregó que esperan que el miércoles haya buenas condiciones climatológicas para proceder a la inmunización del mencionado grupo etario en los municipios de Linares, Doctor Arroyo, Hualahuises, Los Ramones, Iturbide, Rayones, Galeana, Zaragoza, Aramberri, así como Mier y Noriega, donde serán administradas un total de 36 mil 410 dosis de la vacuna AstraZeneca.

Dijo que se buscará que haya lugares adecuados, y que, si no hay algún hospital cercano, esté disponible una ambulancia para trasladar pacientes en caso de presentarse alguna reacción adversa que amerite atención hospitalaria.

Por otro lado, comentó que durante el apagón que se registró en la entidad, no hubo problemas en los hospitales incluyendo los que atienden a pacientes covid, ya que cuentan con plantas de emergencia que empezaron a operar de inmediato.

Este lunes, afirmó Manuel de la O, se reportaron 249 casos de Covid-19, que es la cifra diaria más baja desde junio del año pasado, situación que atribuyó a que se realizaron menos pruebas porque la gente se mantuvo en su casa y los módulos que se instalan en unidades móviles estuvieron cerrados debido a las bajas temperaturas. Asimismo, se registraron 42 decesos para un acumulado de ocho mil 468 defunciones por la enfermedad viral.