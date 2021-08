Por la violencia, seremos recordados como "malos gobernantes": AMLO

Si no resolvemos el problema de la seguridad y la violencia no seremos reconocidos y recordados como buenos gobernantes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, acompañado por el gobernador Javier Corral (PAN) y el Gabinete de Seguridad, el titular del Ejecutivo señaló que acepta el desafío de garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y de todo país.

En su mensaje, el presidente López Obrador destacó que podemos avanzar mucho en el terreno económico, político, en que haya un estado de Bienestar, "pero si no resolvemos el problema de la seguridad y la violencia no vamos a ser reconocidos y recordados como buenos gobernantes".

El mandatario aseguró que su administración combate la corrupción y la impunidad sin reservas, porque lo principal es que haya bienestar y no se deje de atender al pueblo ni se le dé la espalda a los jóvenes.

Destacó que seguirá la consolidación de la Guardia Nacional para que a finales de su gobierno se cuenten con 500 cuarteles y una fuerza de 145 mil elementos.

"Va a estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya he autorizado un aumento para el presupuesto en estos tres años se va aumentar en 50 mil millones de pesos para que cuando termina nuestro gobierno esta institución quede completamente consolidada para proteger a los mexicanos".

El gobernador de Chihuahua Javier Corral destacó que la Guardia Nacional una institución que es sin duda la mejor la mejora apuesta por la seguridad pública en nuestro país.

"Este cuartel de Villahumada, que es uno de los 12 cuarteles que este año estarán totalmente terminados por obra de su gobierno, consolida la presencia la presencia de la Guardia Nacional y con ella fortalecer las capacidades para seguir luchando juntos en contra de los enemigos de la paz".

A su arribo al cuartel de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador fue abordado con peticiones de campesinos que acusan que quieren despojarlos de sus tierras para construir viviendas del Infonavit; por jubilados y pensionados que exigen que les regresen su fondo de cesantía.

El presidente bajó el vidrio de la camioneta en la que viajaba para saludar de mano a un joven con discapacidad. ?"Lo queremos mucho presidente".

También había mujeres que le agradecían por la vacuna contra el Covid-19.