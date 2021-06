Por más que "tiren lodo", son los tiempos del pueblo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son los tiempos del pueblo por eso las estrategias de sus adversarios contra su gobierno no funcionan por más que calumnien, difamen y tiren lodo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo no descartó que al igual que contra el presidente Francisco I. Madero, los conservadores se unan, pero la diferencia es que su administración ha procurado siempre estar del lado del pueblo atendiéndolo, escuchándolo y recogiendo sus sentimientos.

"Pero en la mentalidad conservadora reaccionaria esto no se alcanza a entender, porque para ellos el pueblo no existe, la política es asunto de ellos, de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo, por eso su enojo, su coraje, su rabia, de que no es funcionan sus estrategias, por más lodo que tiran, por más que calumnien, por más que difamen, el pueblo sabe que son sus tiempos".

El presidente López Obrador destacó que el pueblo de México es mucha pieza y sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

"¿Qué opinan en sus pláticas (los conservadores)?, que el pueblo es mal agradecido y miren lo que pasó en Bolivia, hubo un golpe de Estado se apoderan del gobierno, hay un ambiente de linchamiento a los dirigentes del movimiento social, tiene que salir al exilio Evo Morales y otros dirigentes".

"Los oligarcas y los organismos internacionales, piensa ya vamos a legitimar el golpe, vamos a hacer elecciones, y el pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas, en un ambiente hostil votan por ellos mismos, no votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo. Eso que el pueblo es malagradecido no es cierto, el pueblo es bueno y es sabio", dijo.

Aseguró que los aparatos de inteligencia del Estado mexicano no dan seguimiento a sus opositores por presuntos golpes blandos de Estado.