Por nieve, escalan al menos 3 mil turistas La Malinche en Tlaxcala

TLAXCALA, Tlax., diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Al menos tres mil turistas escalaron la montaña de La Malinche, en Tlaxcala, para observar el espectáculo invernal en el que se convirtió esta Área Natural Protegida (ANP), desde el pasado 25 de diciembre, cuando amaneció cubierta de nieve.

Turistas de Tlaxcala, de otros estados de México, así como de Argentina y Alemania, visitaron la zona boscosa y caminaron más de cuatro horas para llegar a la parte más alta donde estaba la nevada.

Así lo hizo, por ejemplo, Carlos Grande, quien desde Guadalajara aprovechó una visita que hizo a su familia para trasladarse al bosque de La Malinche, escalar y llegar hasta la cima. Él y sus familiares caminaron más de cuatro por los caminos erosionados y fangosos.

"Venimos cada vez en vacaciones. No habíamos venido a La Malinche, pero ahora estamos aquí", comentó en entrevista durante su estancia en el paraje conocido como El Arenal.

Desde el pasado 25 de diciembre, como sucedió en otras zonas boscosas del país por los efectos del frente frío 19 y 20, la cima de La Malinche lució tapizada de nieve; hasta la mañana del día 28 aún había nevada y flujo de turistas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía de Montaña, desplegó un operativo para auxiliar a los visitantes durante su trayecto y estancia en la zona boscosa, ya que a diferencia de otras partes del país donde también cayó nieve y los turistas pueden llegar en automóvil, como El Ajusco, en La Malinche de Tlaxcala, tienen que caminar por horas.

De acuerdo con algunos de los visitantes que ya han acudido otros años a este bosque de Tlaxcala, los caminos están más erosionados y con el deshielo de la nieve se volvieron más complicados de escalar.

"El camino está con más hoyos; todo eso cuesta más, como que debes tener más precaución para subir, agarrarte porque si no te resbalas", comentó Carmen Pelcastre.

Mauricio Natividad, oficial de la Policía de Montaña, detalló que los turistas escalaron hasta los cuatro mil metros de altura en La Malinche donde ya se considera alta montaña por ser un terreno más pedregoso con nieve, hielo, cambio de temperatura y oxígeno que ponen en riesgo a la salud de quienes ascendieron.

Expuso que la mayoría de los que escalaron no cuentan ni con el equipo ni con las condiciones física necesarias para el montañismo, de ahí que fue necesario el operativo en el que también participó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

"Aquí el atractivo es la nieve, y para caminar en la nieve hay que traer equipo especial. Mucha gente no mide las consecuencias y por querer ver la nieve se pueden caer, resbalar, pero el operativo consiste en eso, en apoyar a la gente", señaló.

Detalló que entre el 25 y 27 de diciembre, solo auxiliaron a un hombre que sufrió mal de montaña y a dos jóvenes con síntomas de hipotermia; y estimaron que llegaron por lo menos tres mil turistas.

Natividad agregó que prevén el incremento de la afluencia turística en La Malinche, durante los próximos días, por la llegada del Año Nuevo y porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica más frentes fríos que podrían provocar caída de nieve o aguanieve.