Por pesca ilegal, piden castigo a México
Embarcaciones ingresan a aguas de EU para capturar pargo rojo o huachinango
CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores republicanos de Estados Unidos solicitaron a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y a su división NOAA Fisheries aplicar medidas más severas contra la pesca ilegal en México realizada por embarcaciones menores de Playa Bagdad, en Tamaulipas, y que ingresan a aguas estadounidenses del Golfo de América para capturar pargo rojo o huachinango.
En una carta dirigida a autoridades federales, los legisladores advirtieron que estas lanchas "no operan como actividades aisladas o de subsistencia, sino como operaciones organizadas", y que informes del Departamento del Tesoro las vinculan de manera creciente con el Cártel del Golfo, al que califican como una de las organizaciones criminales más peligrosas de México.
El documento sostiene que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de huachinango se ha convertido en un mecanismo de financiamiento criminal, ya que el producto capturado ilegalmente logra ingresar al mercado estadounidense.
Así, los senadores señalaron que "mientras el acceso al mercado de productos del mar de Estados Unidos permanezca disponible sin consecuencias para actores que no cumplen la ley, las interdicciones por sí solas no alterarán de manera significativa este comportamiento".
Aunque en 2025 se registraron menos interdicciones que el año previo, los legisladores subrayaron que el volumen de huachinango decomisado aumentó 28%, al alcanzar 15 mil 859 libras, lo que atribuyen a que las embarcaciones interceptadas transportan cargamentos más grandes y de mayor valor destinados al mercado estadounidense.
Además, citaron un informe del Departamento de Seguridad Nacional que indica que la Guardia Costera solo intercepta una de cada cinco embarcaciones extranjeras detectadas, lo que deja cerca de 80% de las incursiones ilegales sin ser detenidas y con posibilidad de integrarse a cadenas de suministro "opacas".
