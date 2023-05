¿Por qué dieron 6 años de cárcel a Roxana?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de que una jueza sentenció el lunes pasado a seis años, dos meses y siete días de cárcel a Roxana Ruiz , por matar al hombre que la violó en una vivienda de la colonia Benito Juárez de Ciudad Neza, el 8 de mayo del 2021, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) explicó el por qué de la condena.

El delito por cual fue procesada la joven de 23 años, originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue homicidio simple cometido con exceso de legítima defensa en agravio de Sinaí "N".

La jueza estudió con perspectiva de género integral las pruebas aportadas por la fiscalía y la defensa, considerando la condición de vulnerabilidad de Roxana "N" como mujer e indígena, afirmó el PJEM en un comunicado emitido este miércoles.



¿Qué argumenta el Poder Judicial sobre sentencia contra Roxana?

En la acusación y mecánica de hechos se acreditó el exceso en legítima defensa, pues de acuerdo a las pruebas, Roxana "N" dejó inconsciente a Sinaí "N" por un golpe en la cabeza, y posteriormente lo asfixió por estrangulación. Este golpe era suficiente para contener la agresión física, que terminó cuando lo neutralizó, argumentó la jueza durante la audiencia celebrada la tarde del lunes en los Juzgados de Juicios Orales y de Ejecución de Sentencia, adscritos al penal Neza Bordo.

Después de los hechos, ella permaneció con el cadáver por lo menos 20 horas y luego le hizo post mortem: cinco heridas de los 4 a 32 centímetros con una navaja o cuchillo.

La impartidora de justicia consideró que se agravó la culpabilidad de Roxana al pretender mutilar el cuerpo, colocarlo en una bolsa de plástico y salir a la calle.

"Ante esta sentencia, las partes pueden apelar, para que en segunda instancia magistradas y magistrados confirmen, modifiquen o revoquen la resolución", dio a conocer el PJEM.

Aunque la jueza dictó sentencia en su contra Roxana está en libertad porque antes de la condena un juez federal le otorgó un amparo para enfrentar el proceso fuera de prisión.

"El Poder Judicial pide a periodistas y sociedad, respeto para la jueza que resolvió con las pruebas presentadas por las partes", exhortó en el comunicado.



Sentencian a Roxana Ruiz a más de 6 años de prisión

El miércoles 10 de mayo se efectuó una audiencia en la que la misma jueza del PJEM determinó la responsabilidad de Roxana en la muerte de Sinaí, el sujeto que abusó sexualmente de ella en mayo de hace dos años.

La resolución estableció que Roxana fue víctima de violencia sexual, que es una persona vulnerable y se acreditó también la legítima defensa, pero el Tribunal de Enjuiciamiento consideró que se excedió en la legítima defensa al momento de defender su vida, su libertad sexual, que debió detenerse, pero no lo hizo.

En la audiencia del lunes, la jueza expuso que la acusada actuó con dolo en la defensa que hizo cuando había sido abusada sexualmente, por lo que su comportamiento fue antijurídico.

Ante la presencia de la madre de Sinaí, el hombre al que mató Roxana al defender su vida, la impartidora de justicia expuso que Roxana sí sufrió violencia sexual y de género, pero no actuó con proporcionalidad y racionalidad.

Después de que fue violada por Sinaí en la habitación donde vivía Roxana, ella tomó un objeto con el que golpeó a su atacante y según lo argumentado por la jueza con esa acción lo había controlado, pero lo que hizo después lo estranguló con una playera, lo que le costó la muerte, luego cercenó el cuerpo, por lo que su conducta no fue la adecuada y cometió un delito grave.



¿Cuánto debe pagar Roxana cómo reparación del daño?

En la diligencia Roxana estuvo acompañada por un perito intérprete, el cual le tradujo en lengua mixteca la totalidad de la audiencia. Además de la sentencia, la jueza la impuso multas por 7 mil 748 pesos, 196 mil 267 pesos y 89 mil 620 pesos por reparación de daño moral.

La jueza destacó que el juicio estuvo apegado a la perspectiva de género por su condición de mujer y por ser indígena, como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Afuera de los juzgados adscritos al penal Neza Bordo, donde estuvo en reclusión Roxana nueve meses y luego salió libre porque un juez de Primera Instancia retiró la prisión preventiva oficiosa, aunque el Tribunal de Alzada de Texcoco, desestimó esa acción, se congregaron colectivos feministas que apoyan la causa de la joven oaxaqueña y familiares de Sinaí, quienes gritaron consignas.



¿Cuál es la versión de Roxana?

En una carta que escribió Roxana, contó que minutos después se unió a la plática un muchacho que sólo conocía de vista, al despedirse el sujeto, identificado como Sinaí, quien trabajaba en una tienda de abarrotes se ofreció a acompañarla y ella aceptó.

"Llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a llevarme a mi domicilio que es muy cercano, cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar", narró.

Cuando ya estaba acostada en su cama Roxana, Sinaí la atacó físicamente y la violó, mientras se defendía ella tomó una playera y lo asfixió hasta provocarle la muerte, de acuerdo con su relato.

Asustada metió el cuerpo en un costal, salió y lo dejó en la calle Organillero, en la colonia Benito Juárez, pero en ese momento un vecino la observó y pidió apoyo de policías municipales que iban pasando, quienes al revisar el costal hallaron el cuerpo de un hombre, por lo que fue detenida e ingresada al penal Neza-Bordo.

En la misiva Roxana aceptó que asesinó al hombre, pero lo hizo en defensa propia porque había abusado sexualmente de ella.

Denunció que no le realizaron pruebas periciales, examen médico, psicológico e inclusive que no presentó su declaración donde describió que fue violada.

"Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado. Ahora que estoy recluida me pongo a pensar que las leyes y la sociedad son injustas, tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida. Para no tener que vivir esto que vivo", redactó entonces.



Vinculan a proceso a Roxana; la dejan presa 9 meses

Roxana fue vinculada a proceso por homicidio y luego de que su defensa argumentó que al ser víctima de violación actuó en legítima defensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó imputarle el uso exceso.

La joven permaneció nueve meses en prisión y posteriormente siguió su proceso en libertad, luego de que un juez de Primera Instancia retiró la prisión preventiva oficiosa, aunque el Tribunal de Alzada de Texcoco, desestimó esa acción.

Aunque se ordenó la reposición de la prisión preventiva oficiosa y se resolvió que Roxana debía regresar a la cárcel, en octubre de 2022, la acusada obtuvo un amparo definitivo otorgado por un juez de Distrito que le permitió seguir su proceso en libertad.

Luego de la audiencia del lunes en la que se dio a conocer la sentencia, Ángel Carrera, abogado de Roxana informó que Roxana no regresará a la cárcel porque tienen la certeza de que es inocente porque sólo defendió su vida y dijo que apelarán la decisión en primera instancia durante los próximos 10 días y en caso necesario podrá tramitar un amparo directo o recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



"Si yo no me hubiera defendido sería yo la que estuviera muerta"

"Me siento mal, me siento triste, me siento decepcionada de la justicia porque se quedó acreditado, se quedó plasmado, comprobado de la violación que sufrí y no fue justo tampoco de que yo dije que me habían violado cuando me detuvieron, me encerraran nueve meses y aparte me dieran una sentencia. Si yo no me hubiera defendido sería yo la que estuviera muerta ahorita y quizás esta persona hubiera escapado y nadie estuviera pagando por un feminicidio más", dijo entre lágrimas.