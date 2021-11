¿Por qué la controversia de AMLO contra Proceso y Aristegui?

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no es cierto" el reportaje "Sembrando Vida y la fábrica de chocolates" que publicó la revista Proceso y Aristegui Noticias, que plantea que el programa insignia del Gobierno tiene un particular impulso en Tabasco y beneficiaría a los hijos del titular del Ejecutivo y a su fábrica de chocolates "Rocío".

En su conferencia mañanera de este lunes en Oaxaca, López Obrador acusó que Proceso y la periodista Carmen Aristegui "hicieron una publicación mentirosa, sin fundamentos para buscar mancharnos", además que los desligó de la Cuarta Transformación.

"Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento y ellos dicen que porque son independientes. Y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo", expresó López Obrador.

¿Cómo son los chocolates "Rocío"?

José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del presidente López Obrador, tienen claro el objetivo: conquistar los paladares más exigentes y ganarse un espacio en los corazones de los amantes de los chocolates finos, según mencionan en su página de internet.

Los hijos mayores del Presidente inauguraron el año pasado su primera tienda física de "Rocío Chocolates", empresa familiar "dedicada a la transformación del cacao de forma tradicional" y que lleva el nombre en honor a su madre, fallecida en 2003.

Ubicada en un pequeño local de la calle República de Guatemala, en el Centro de la Ciudad de México, al interior del hotel "Círculo Mexicano" y a espaldas de la Catedral Metropolitana, la chocolatería exhibe los chocolates al 60%, 70% y 85% de concentración de cacao.

Con coloridas imágenes en la pared, cuentan el proceso de producción de cacao.

"No tienen leche, lecitinas ni ningún tipo de conservadores, ni grasa añadida", dice la empleada del lugar y recalca que los ingredientes principales de los productos son cacao orgánico y azúcar, también orgánica.

No son baratos. Hasta septiembre de 2020, las cajas con cinco barras costaban 800 pesos; los Nibs, que es una caja con pequeños trozos 320; y las barras sueltas, 160 pesos.

El cacao es sembrado en la finca "El Rocío", propiedad de los hermanos López Beltrán ubicada en Teapa, Tabasco. Según refieren, ahí cuidan sus plantas con un manejo "cien por ciento orgánico" que los ha hecho acreedores durante varios años consecutivos a los certificados USDA Organic, Certificado Ecológico UE y Certificado Orgánico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa).

El menú también incluye bebidas frías y calientes, como café americano, expresso, cappuccino, mocha, latte, chocolate, chocolate especial, frappe de cacao, infusión de cacao y botellas de agua, traídas desde Tabasco.

De los clientes consultados por EL UNIVERSAL, nadie sabe quiénes son los dueños de la chocolatería y la empleada sólo se dedica a atender "clientes normales".

Según la encargada de la tienda, todo un éxito han sido las paletas de hielo cubiertas con chocolate, que van acompañadas de un topping que puede ser coco rallado, granola y amaranto.

"Sabe a 4T", dijo una joven que probó los nibs de cacao que también se ofrecen en el lugar, mientras que otra consumidora señaló que "saben buenos" los chocolates.

Los tres López Beltrán presumen ser de los pocos fabricantes en el mundo de la familia de los chocolates "Tree to bar" (del árbol a la barra), proceso de fabricación desde su origen en la finca, hasta el producto final en la ciudad.

"En este proceso no participan intermediarios, no compramos cacao, manteca de cacao ni pasta de cacao, nuestro chocolate es hecho con mucha dedicación desde el árbol hasta la barra", señalan los hijos del presidente López Obrador.

"Rocío es el amor de una madre que ya no está físicamente pero que está presente en nuestra formación moral y profesional. Para nuestras plantas es esa lluvia tenue que, aunque no se nota, ayuda a su crecimiento y fecunda en ellas un cacao de calidad y único. En nuestro chocolate, significa la posibilidad de sumar en forma muy discreta, un momento de felicidad y energía que otorgue gran satisfacción en cada barra", se puede leer en la página de internet.

"No tenemos identificación, no hay simpatías. Carmen Aristegui, pues escribe en Reforma y pues pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación (...).

"La gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto. Pero era una especie de paladina de la libertad y yo tengo otra opinión porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entredicho como buena periodista conservadora", agregó.

Al acusar que publicaron en su contra cuando era oposición, el presidente López Obrador indicó que la revista Proceso no ha apoyado su movimiento, incluso cuando vivía su fundador, Julio Scherer.

Mis hijos nunca aceptaron un crédito en el sexenio pasado: AMLO

El Presidente aclaró que el terreno que tienen sus hijos es de 52 hectáreas y fue una herencia de su abuelo, papá de Rocío Beltrán, exesposa de López Obrador. Agregó que en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto les ofrecieron créditos "pero nunca aceptaron".

López Obrador contó que su hijo Andrés López Beltrán lo consultó porque antes de que saliera el reportaje, "le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo un día a tal hora y si no contestaba ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados pero no respondieron para aclarar".

El reportaje de Proceso y Aristegui señala que "el programa bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para generar empleo en el campo y luchar contra la deforestación tiene un particular impulso en su natal estado de Tabasco. Allí el cacao ha adquirido preponderancia gracias a Hugo Chávez Ayala, empresario que se beneficiaría con los productos que se cosechen en el plan gubernamental".

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que Sembrando Vida salió de su cabeza.

"Lo otro, imagínense, de que el Programa Sembrando Vida se está fomentando, en el caso de Tabasco, para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima. ¡No se miden!", expresó el Presidente.