Por qué las mujeres piden que no las feliciten este 8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Este 8 de Marzo 2022 se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Según la historiografía española, el origen de la conmemoración se vincula al incendio ocurrido el 8 de marzo de 1908 en una fábrica textil de nombre Cotton, en Nueva York. De acuerdo a esta versión, las trabajadoras se declararon en huelga en protesta por las pésimas condiciones de trabajo en que se encontraban.

Si bien, las mujeres hoy en día han ganado derechos, todos son derivados de las luchas de las mujeres por acceder al voto, a guarderías, a la vida libre de violencia y muchas mejorías más, pues cuando el incendio en la fábrica ocurrió, nada de eso era posible para ellas.

En la actualidad, las mujeres siguen peleando por los feminicidios, la violencia vicaria, el acoso sexual, la equidad laboral y por la despenalización del aborto. ¿Entonces, por qué no debes felicitar a las mujeres en el 8M?

El colectivo Marea Verde asegura que "si te felicita, ahí no es", pues el Día Internacional de la Mujer es una conmemoración, no un día festivo en el que se deba felicitar a las mujeres.