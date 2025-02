Sheinbaum a opositores: "¿Por qué no hablan de García Luna?"

Ante las críticas de sus opositores de que su gobierno no combate al narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió ¿Por qué no hablan de García Luna?", y señaló al presidente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, de ser el líder del cártel inmobiliario.

"¿Por qué no hablan de García Luna? A ver. ¿Ya les les olvidó la guerra, la falsa guerra contra el narco o qué? En el sentido de que se aliaron con un grupo criminal que es por lo que está acusado ¿no?", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 21 de febrero en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno tiene autoridad moral "y eso es algo que no tienen ellos".

"Bueno, el presidente del PAN, el líder del cártel inmobiliario. O sea, con qué autoridad moral. Y eso es lo que nos da mucha fuerza y además de la defensa de los derechos y los intereses del pueblo de México y la nación, eso es lo que nos mantiene fuertes.

"Por más que sigan con la campaña, no va a proceder", añadió al señalar que enero fue el mes con menos homicidios desde hace ocho años.