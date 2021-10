¿Por qué San Judas Tadeo es el santo de las causas imposibles?

El 28 de octubre regresa la fiesta de San Judas Tadeo para sus fieles en la CDMX.

Los dos templos en donde más se venera a San Judas Tadeo abrirán sus puertas, pero con medidas ante la pandemia por coronavirus o Covid-19 que aún se vive.

La fiesta de San Judas Tadeo es previa a la de la Virgen de Guadalupe, la más grande en el país, pero que el año pasado tampoco se realizó ante el riesgo de contagio.

--La historia de San Judas Tadeo

Según algunos testimonios en la Biblia, San Judas Tadeo es primo de Jesús, por lo que el parecido entre ambos es no sólo físico sino a nivel espiritual. Además de que murió como un mártir junto a San Simón, con quien se le festeja el mismo día.

--San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles

Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, escribió que un día Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Por esta razón es considerado patrono de las causas imposibles y comparte este patronazgo con Santa Rita de Cascia.

Los fieles al "santo de las causas pérdidas", como le llaman, se han multiplicado debido a los numerosos "favores" que sus devotos aseguran haber conseguido por su intercesión, como señala la misma Iglesia católica.

--La Iglesia no avala las polémicas cadenas de oración

Con frecuencia circulan en Internet y en papeles dejados en hogares o templos, una supuesta "Cadena o Novena Milagrosa a San Judas Tadeo" que exige que se comparta el contenido a un número determinado de personas y en un lapso de tiempo para obtener bendiciones y amenaza con males a quienes rompan su circulación. El origen es desconocido, pero la Iglesia no avala estas iniciativas.