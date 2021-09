Por razones humanitarias, FGJCDMX obtiene libertad para Jonathan; fue preso 10 años siendo inocente y hasta venció al cáncer

Jonathan Medina Haller abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, luego de haber permanecido preso por 10 años por un delito de secuestro agravado que no cometió, y fue recibido entre muestras de cariño y llanto por su familia la tarde-noche del 9 de septiembre.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer en un comunicado que esta acción ocurre en cumplimiento a la obligación en el marco de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas. Además, se solicitó la liberación inmediata de Jonathan debido a que presentaba un desgaste emocional, psicológico y de salud.

"El desgaste emocional y psicológico incluso ha obstaculizado que siga en curso su procedimiento, con lo que se advierte que se ve afectado en su derecho a recibir una atención médica especializada por la privación de la libertad en que se encuentra", se expuso en dicho escrito.

En apego al acuerdo presidencial, a través del cual se instruye a llevar a cabo acciones para gestionar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, la Fiscalía refirió la factibilidad de establecer este beneficio a favor del sujeto procesado, "por lo que es necesario restituirlo en el goce de sus derechos humanos, como lo establece el Artículo Primero Constitucional".

Por razones humanitarias, #FGJCDMX solicita libertad inmediata del procesado Jonathan "N", quien abandonó este jueves el Reclusorio Norte pic.twitter.com/xqLYCtkfQC — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 10, 2021

Dicha acción se enmarca en el programa de liberaciones, ordenado por el Presidente de México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México pic.twitter.com/pLyG8jHsFN — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 10, 2021

Al otorgarse la libertad para Jonathan, Alicia Rosas Rubí, Subprocuradora de Procesos, acudió al Reclusorio Norte para dar acompañamiento al procesado y su familia.

Medina Haller estuvo preso por más de tres mil días, venció al cáncer y la tuberculosis. Salió de la cárcel con cubrebocas, careta y con los brazos levantados por el triunfo. Luego de poner un pie en la calle, fue evaluado médicamente en una ambulancia.

"No me la creo, gracias a este viejo (su padre) que no se ha dejado de mover. En un principio sí me lo preguntó, ´si eres culpable ahí te quedas´, pero no, yo siempre le dije que no y que tarde que temprano se tenían que dar cuenta, 10 años nos tardamos, pero se dieron cuenta", declaró Jonathan para Televisa.

Wolstano Medina y María del Rosario Halle, sus padres; sus hermanas Jessica y Nancy; y sus sobrinos Sofía y Diego, recibieron a Jonathan en la entrada del Reclusorio, su primer deseo al salir fue ir a comer tacos, y acudió con su familia a un establecimiento cerca de la zona.

"Soy hermana de quien hoy gracias a la justicia está en libertad. Gracias a un abogado como Emiliano Robles y a una familia que ha apoyado siempre. Hoy es el mejor día de mi vida", expresó Nancy para las cámaras de Televisa.

Emiliano Robles Gómez Mont, abogado defensor, comentó que las autoridades correspondientes atendieron el caso luego de haber encontrado distintas inconsistencias.

"El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Fiscalía General capitalina advirtieron varias inconsistencias y atendieron el asunto, ha habido un cambio muy favorable", dijo.

Jonathan enfrentaba una sentencia de 70 años. Según un reportaje de Luis Pavón para Televisa, durante un careo entre los policías y acusados, los supuestos cómplices del imputado ratificaron que fueron coaccionados para involucrarlo.

Los abogados Emiliano Robles y Carolina Verde señalaron que existen muchos casos de personas que han sido incriminadas por coacción y tortura. Y aunque, en su caso, Jonathan no hará nada para buscar la reparación del daño, se dijo listo para empezar de nuevo.