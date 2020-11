Por recortes universidades reducen matrícula

Los rectores de las principales universidades del país dijeron estar "profundamente preocupados" por la reducción del presupuesto para la educación superior; como resultado, ha dejado de crecer la matrícula en varios subsistemas y se incrementan las posibilidades de que más universidades entren en crisis.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación por el deterioro paulatino del presupuesto destinado a educación superior, lo que ha ocasionado que todas las instituciones de educación superior dejen de recibir recursos importantes para el cumplimiento de sus funciones sustantivas".

A través de un comunicado firmado por el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los rectores reclamaron que desde 2015 a 2020, el presupuesto se mantiene por debajo del aumento de la inflación y sin considerar el crecimiento de la matrícula ni las contrataciones de profesores y trabajadores.

"Varios subsistemas están desacelerando su crecimiento de matrícula, y además, se está incrementando la probabilidad de que paulatinamente un número mayor de instituciones entren en crisis financiera, poniendo en riesgo el cumplimiento de la misión que la sociedad les ha encomendado", advirtieron.

"Bajo estas condiciones presupuestales, difícilmente lograremos alcanzar la meta de llegar al 50% de cobertura con pertinencia y calidad a nivel nacional en 2024".

Entre 2015 y 2020, el incremento anual al presupuesto para las universidades fue inferior a la inflación, y además, el programa Subsidios federales para organismos descentralizados estatales ha tenido una reducción acumulada de 15 mil 030.9 millones de pesos. Si la Cámara de Diputados aprueba en lo particular el dictamen del Proyecto de Presupuesto 2021, el déficit alcanzaría 18 mil 819.3 millones de pesos.

Adicionalmente, advirtieron, "los fondos extraordinarios han sufrido una reducción tan grande que prácticamente se han extinguido", puesto que pasaron de un monto asignado en 2015 de 11 mil 053 millones de pesos a 132 millones de pesos programados para el 2021, es decir una reducción de 99%.

"El presupuesto aprobado cada año no ha considerado el constante crecimiento de la matrícula, ni el incremento de la plantilla académica y administrativa derivado de la misma, y no se ha tomado en cuenta la expansión territorial de los servicios educativos en los últimos 5 años", señalan los rectores.

La ANUIES hizo dos peticiones: incrementar el presupuesto a educación superior, en específico a programas como Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, y Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES.

También pidieron "medidas urgentes" para que las 11 universidades públicas estatales en crisis financieras cierren el año fiscal y cuenten con los recursos necesarios para pagar los salarios y prestaciones de sus trabajadores para continuar sus actividades académicas.