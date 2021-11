Por reglamento "a modo" de ASF, diputada pide renuncia de su titular

La diputada de Morena, Inés Parra Juárez, integrante de la Comisión de Vigilancia, adelantó que solicitará la renuncia del auditor Superior de la Federación, David Colmenares, luego de la denuncia que emitió el exauditor Gerardo Lozano, quien advirtió modificaciones internas al reglamento que abren paso a la corrupción.

"Con este reglamento hecho a modo por el auditor Colmenares, demuestra que David Colmenares no quiere entrar al fondo del combate a la corrupción, David Colmenares es un auditor evasivo y omiso, David Colmenares Páramo, el auditor fifí, debería por ética renunciar al cargo de auditor superior", declaró en conferencia de prensa.

De acuerdo a la diputada, el punto central del nuevo reglamento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el entorpecimiento de las denuncias de hechos.

"Esto les escamotea a todos los auditores la obligación de denunciar a la fiscalía anticorrupción y concentra en el auditor de seguimiento la potestad exclusiva de hacer la denuncia de hechos, esto además de quitar obligación y responsabilidad a los auditores, se presta que el auditor meta mano y las denuncias de hechos pasen a una discrecionalidad por parte del auditor", indicó.

Por ese motivo, Parra Juárez insistió en que la ASF tiene una estrategia contraria al combate a la corrupción; "no quiere Colmenares entrar de lleno a la acción punitiva para combatir a servidores o funcionarios corruptos, Colmenares no quiere combatir la corrupción, por lo tanto, es un auditor inservible".

Reglamento no violenta la vida interna de ASF; MC. Por su parte, el secretario de la Comisión de Vigilancia, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, quien fuera el presidente en la legislatura pasada, aclaró que la Auditoría está facultada para modificar su reglamento sin consultarlo a la Comisión, y explicó que él no ve que los cambios afecten al funcionamiento del órgano fiscalizador.

"Debo decir que la Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión, y por lo tanto, el reglamento interno de trabajo pueden modificarlo cuantas veces quieran. Hasta donde he revisado no veo algo que violente la vida interna de la propia auditoría, ellos tienen la autonomía para hacerlo", puntualizó.

El legislador de Movimiento Ciudadano adelantó que pese a ello, los integrantes de la Comisión citarán a comparecer al director jurídico de la ASF, Víctor Andrade, para que de cuenta de los cambios internos.

"Pediremos que nos expliquen cuáles son las modificaciones que se hicieron, por qué, y el nuevo funcionamiento al interior de la auditoría. La comparecencia no va en el sentido de pedirles que modifiquen su reglamento, no es nuestra atribución, pero queremos, por el ruido que ha despertado, que nos explique esos cambios", concluyó.