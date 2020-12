Por repunte de Covid, reactivan Hoy No Circula sanitario en Hidalgo

Ante el repunte de Covid-19 en el estado de Hidalgo se reactivó el Hoy no circula sanitario en 11 municipios, donde los contagios se consideran de semáforo rojo además se disminuyó el horario comercial a las seis de la tarde y se dará prioridad a la venta de productos de primera necesidad, acciones dentro del operativo Escudo Rojo Virtual.

El gobernador Omar Fayad indicó que se anticipan estas medidas al semáforo Epidemiológico federal con acciones estrictas y de manera regional a fin de cortar la cadena de contagios del virus de Covid-19.

El mandatario dijo que se han disparado los casos de la enfermedad y en acumulado ayer se tenían 21 mil y tres mil 73 defunciones. De esta manera se reactivó el Hoy No Circula Sanitario en los 11 municipios de muy alto riesgo de contagio, está medida incluye a los vehículos provenientes de otras entidades.

Las demarcaciones donde funciona desde este día la restricción de movilidad son Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca, Villa de Tezontepec, Apan, Tepeapulco, Tula, Tepeji, Actopan y Mineral del Monte.

En tanto que los fines de semana se cerrarán los destinos turísticos de Huasca, Huichapan, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Tecozautla, Villa de Tezontepec y Zempoala, así como el corredor balnearios Tizayuca-Ixmiquilpan.

Dentro de las medidas restrictivas también se señala el cierre de horarios a las seis de la tarde tanto de restaurantes, bares comedores, cocinas así como plazas comerciales tiendas departamentales, juguetería, tiendas de conveniencia, comercio no esencial, mercados, tianguis, supermercados.

Además en estos negocios se tendrá que reducir el aforo de 20 a 30 por ciento de su capacidad de acuerdo al giro de venta y se suspenden la venta de bebidas alcohólicas.