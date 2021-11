Por su cumpleaños, seguidores le cantan Las Mañanitas a AMLO frente a Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no acudieran a cantarle "Las Mañanitas", esta mañana de sábado seguidores acudieron a Palacio Nacional para festejar su cumpleaños número 68.



Alrededor de una docena de simpatizantes del Ejecutivo federal se presentaron desde las 06:00 de la mañana en el recinto histórico acompañados de un mariachi y de un pastel, decorado con una imagen caricaturizada del presidente López Obrador.

El pastel fue puesto en una mesa frente a Palacio Nacional dentro de un corazón diseñado con hojas de rosas rojas y blancas -en referencia a los colores de Morena -y dentro de él también el último libro del mandatario federal "A la mitad del camino".

El pasado 8 de noviembre, el presidente López Obrador pidió a sus simpatizantes que este sábado que cumple 68 años de edad no le llevaran pasteles ni música, "no hace falta".

"El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando. Creo que mi mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero", llamó.

"Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que, si quieren, que los hagan y que en familia se los compartan, y lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias, muchas gracias... Que me da pena; que, así como me ven soy tímido y me da mucha pena", dijo sonriendo.