Por "venganzas", el 80% de asesinatos de policías en Guanajuato

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre, informó que el 80% de asesinatos de policías registrados en la entidad ha tenido como móvil "la venganza" por la actividad que realizaban en el combate a la delincuencia; y el otro 20% por estar involucrados con criminales.

El fiscal dio a conocer la motivación de los agresores de policías este viernes, horas después de que un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Silao fuera privado de la vida por hombres armados que lo persiguieron y ejecutaron en ese municipio.

De enero al 6 de agosto de 2021, 37 elementos de Seguridad han sido asesinados en Guanajuato, que de acuerdo a los indicadores de la organización Causa Común ocupa desde 2018 el primer lugar en homicidios de policías. Zamarripa Aguirre explicó como base en investigaciones, la mayoría los agentes son privados de la vida por el trabajo que llevan a cabo en materia de seguridad.

"La delincuencia está tomando venganza en contra de ellos, y es parte de lo que está aconteciendo, son cosas en el combate a la delincuencia, pero no todos, es por esas razones".

Dijo que se ha indagado y se tienen elementos para establecer que el 20% de los policías fallecidos han estado vinculados con algún grupo delictivo Causa Común recopiló información que coloca a Guanajuato como la primera entidad con más oficiales a los que les han arrebatado la vida en los últimos 3 años 7 meses.

Entre los agentes caídos hay policías ministeriales, de las fuerzas del estado, federales y sobre todo de los municipios. En 2020 mataron 84 policías en la entidad, mientras que en 2019 fueron 73 y en 2016 fueron 66.

El policía preventivo Luis Gerardo Torres Monroy fue asesinado en el interior del taller municipal, hasta donde lo siguieron hombres armados la mañana de este viernes.

El oficial de 24 años de edad fue perseguido por los agresores luego de que saliera de la base de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al concluir su turno.

El policía se transportaba en una camioneta roja por un costado del Río Silao en la colonia La Vía I aI momento en que hombres armados le dispararon, por lo que avanzó hasta proyectarse con la reja del taller municipal en donde fue encontrado sin vida, con impactos de arma de fuego.

El fiscal señaló que en Guanajuato se está trabajando en el combate contra las drogas, y que el hecho de que aparezcan con cifras elevadas en ese sentido refleja que se está investigando y da a conocer las cifras de investigaciones en ese sentido.

Carlos Zamarripa difirió de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha exigido que sea destituido por no dar resultados en la lucha contra la delincuencia. Dijo que la fiscalía está dando resultados.

Incluso dijo estar dispuesto a platicar con el mandatario federal. "Si el señor quisiera hablar conmigo, yo con muchísimo gusto", expresó. Dijo no tener comentarios que hacer sobre la insistencia del Presidente de México para que sea removido de la fiscalía. "Sin comentarios", repitió ante las preguntas.

Agregó que la fiscalía es parte de un sistema de justicia general, pero en el rubro que le toca en el fuero común es la investigación de los delitos. Con relación a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra, dijo que se concluyó hace más de un año y se determinó que no tenía ningún elemento irregular, por lo que la información que se ha hecho pública en los últimos días es sesgada.