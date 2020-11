Por Zayra, desaparecida hace un mes, nace grupo de buscadoras

Para Leticia y Vicente, los días se escurren dolorosos en Santa María Xochitlapico, agencia de Huajuapan de León, en la región Mixteca de Oaxaca, donde desde hace varias décadas decidieron consolidar una familia. Entre lágrimas Leticia confiesa que desde que su hija Zayra desapareció el pasado 23 de octubre, el dolor que siente no la deja vivir. Hasta hoy, no hay noticias de Zayra, pero para su mamá, ella sigue viva, está segura de ello.

"Siento como madre, en mi corazón destrozado que mi hija sigue viva, no sé en qué estado, pero viva", asevera. Zayra Leticia Morales Loyola es una de las casi mil mujeres que han desaparecido desde finales de 2016 a la fecha, según la organización social Consorcio para el Diálogo parlamentario y la Equidad Oaxaca, que contabiliza un total 984 desapariciones de mujeres; 253 han sucedido durante la pandemia por Covid-19. Consorcio precisa que de esos casos, 38 han sucedido en Huajuapan de León.

Ausente y víctima Desde hace poco más de un mes, la sonrisa de Zayra no se escucha por la casa que la vio crecer y de donde salió para cancelar una orden de tacos a un negocio ubicado a unos metros, y de donde no regresó. De acuerdo con Jairo García, encargado de la Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas (DNOL), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el caso de Zayra se indaga como una desaparición cometida por particulares. Lo anterior, explica, se debe a que, de acuerdo con la investigación a cargo de la Fiscalía, en apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, se encontraron elementos y factores para presumir que se cometió un delito de desaparición.

Las cifras oficiales de la dependencia indican que al principio de la emergencia sanitaria se registró un descenso de "ausencias" de personas en Oaxaca; sin embargo, en el último trimestre, los números han aumentado, y del 1 de enero al 20 de noviembre de 2020, se ha reportado la no localización de 231 personas, de las cuales 212 han sido localizadas; de los 19 casos restantes, nueve son mujeres. Este cifra contrasta con el conteo de las organizaciones sociales, que señala que sólo durante octubre, mes en el que Zayra fue vista por última vez, desaparecieron 30 mujeres en Oaxaca, casos por lo que exigen acciones a las autoridades para su localización.

Esta petición también fue respaldada por el Congreso local, que emitió un exhorto a la Fiscalía para eficientar los procesos de búsqueda del caso de Zayra y del resto de las mujeres que desaparecieron este año y los anteriores.



Unos minutos

La búsqueda de Zayra inició apenas media hora después de que salió de casa. Sus padres le marcaron al celular que llevaba consigo, pero ya estaba apagado. Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarla. "Los días son desesperantes, de impotencia y angustia, de ver la casa sola… han cambiado muchas cosas, se ha ido la alegría de la casa", dice Leticia entre lágrimas. La DNOL emitió la ficha de búsqueda de Zayra el 25 de noviembre, dos días después de que se notificara su desaparición; ésta fue compartida a través de las redes sociales por usuarios y dependencias, pero hasta ahora, su familia la sigue buscando.

Jairo García abunda que al tratarse de un caso que se indaga como desaparición cometida por un particular, no se emitió una ficha rosa para su búsqueda, pues para ello deben establecerse tres criterios: que la persona desaparecida sea mujer, que haya información suficiente del hecho y que la persona ausente esté en riesgo grave. La alerta rosa se activa tras la emisión de estas fichas.

La familia Morales Loyola ha realizado marchas, pronunciamientos públicos y búsquedas, pues a un mes de que se notificara la desaparición de la joven de 29 años y madre de dos menores de edad, acusan que las respuestas de las autoridades han sido escasas.

Los padres de Zayra, acudieron desde el primer día que perdieron las pistas sobre su hija ante la Vicefiscalía Regional de la Mixteca; sin embargo, pese a que las autoridades a cargo del caso les han asegurado que éste se está investigando, a un mes de la desaparición de la joven, no les han informado sobre los avances. Hace unos días, fuentes allegadas al caso confirmaron a EL UNIVERSAL que como parte de la investigación, la FGEO llamó a declarar al exedil de Huajuapan, Manuel Martín Aguirre, quien además es sobrino del exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez.

El político fue requerido como parte de una de las líneas de investigación del caso, pues sostenía una relación sentimental con Zayra. Tras las indagaciones, las autoridades a cargo de la carpeta de investigación han prometido a la familia que no harán distinción o ni se favorecerán las relaciones políticas de los implicados, en caso de ser hallados responsables de la desaparición. No obstante, a más de 30 días de que Zayra fue vista por última vez, no hay indicios que puedan ayudar a su localización.



Brigadas de búsqueda

El pasado 15 de noviembre, las colectivas Marea Verde e Hijas de la Luna encabezaron una búsqueda para encontrar a Zayra. Para ello, contaron con asesoría del grupo de Madres Buscadoras de Sonora, quienes guiaron a las activistas durante la jornada. "Ya habíamos participado en marchas, en otras movilizaciones y no sabíamos cómo más apoyar, estábamos muy preocupadas al ver la desesperación de la mamá de Zayra", cuenta Marea Verde a EL UNIVERSAL. Fue así como surgió la idea de realizar una brigada de búsqueda, asesoradas, además de por las Madres Buscadoras de Sonora, por un geólogo forense, quienes recomendaron poner atención en las rarezas del suelo, en tierra removida y en indicativos de donde podría haber un cuerpo enterrado. Para ello, en el recorrido que se hizo, se emplearon "varillas videntes", herramientas que se emplean durante las búsquedas, en los sitios donde hay sospecha de cuerpos enterrados. Marea Verde se organizó para mandar a hacer estas varillas para poder realizar las labores de búsqueda con las herramientas apropiadas, pues reconocen, y lamentan, que ésta no será la única ocasión en la que las varillas podrían ser utilizadas.

El titular de la DNOL apunta que, hasta el momento, en Oaxaca no existe oficialmente un grupo constituido que se especialice en la búsqueda de personas, y son los cuerpos de seguridad, en coordinación con la Fiscalía y la DNOL, quienes realizan las labores de búsqueda. El protocolo de búsqueda consiste en trazar un recorrido, y caminarlo en dos grupos de personas, en línea recta, a dos metros de distancia cada persona y mirando al piso para buscar indicios como tierra movida o piezas de ropa.

A pesar de que, en un principio, algunas pistas parecían ser indicios del paradero de Zayra, tras indagar en la ruta trazada, con el protocolo de las Madres Buscadoras y el geólogo forense, y contratar una retroexcavadora para mover la zona de la posible pista, ésta se descartó. "Muchas de nosotras, en las colectivas, no conocíamos a Zayra, pero a pesar de ello, para nosotras es muy fuerte que las mujeres sigan desapareciendo… al final, la impotencia nos hizo cuestionarnos dónde puede estar Zayra", apunta Marea Verde. En la Mixteca, Zayra, Jacqueline -quien desapareció hace dos semanas-, y Janet, siguen desaparecidas.



"Ayúdenme a encontrar a mi hija"

En medio de la desesperación, Leticia pide atención de las autoridades en el caso de su hija, "les pido que vean mi dolor", les dice. Sin respuestas sobre el paradero de la joven madre, Leticia, quien es ama de casa y Vicente, quien conduce un taxi, asumieron el cuidado de sus dos nietos, quienes continúan esperando que su mamá llegue, desde hace más de un mes. Los cuidados de los pequeños, los gastos de la búsqueda y la pandemia por Covid-19, han golpeado de manera severa la economía de la familia de Zayra, ante ello, pagar los servicios de un asesor legal, es incosteable.

Ante ello, colectivas de mujeres y organizaciones se han acercado a Leticia para apoyarla; mientras que la agencia de Xochitlapico y otras vecinas a la comunidad se han sumado a las tareas de búsqueda de Zayra; sin embargo, hasta hoy, no hay noticias de su paradero. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas hace un llamado a través de EL UNIVERSAL, para que la población que pueda aportar a la investigación por el caso de Zayra, de manera anónima a través de las redes sociales o números telefónicos de la dependencia, puedan aportar datos sobre el paradero de la joven.

Actualmente activistas feministas están concertando con las Madres Buscadoras de Sonora una jornada de búsqueda por territorio mixteco, que se llevaría a cabo en un par de semanas. Para ello, convocan a organizaciones, mujeres e integrantes de la sociedad en general a sumarse, cuando se defina la fecha. "Como madre de familia les pido a todas las personas: ayúdenme a encontrar a mi hija, se los ruego, ayúdenme por el amor de Dios", clama Leticia.