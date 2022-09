Posible construir reforma en materia de seguridad: Osorio Chong

A-AA+

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró está cerca la construcción de una reforma integral que dé certeza legal y jurídica a las Fuerzas Armadas en las tareas subsidiarias que prestan en materia de seguridad pública, pero que al mismo tiempo fortalezca a las policías estatales y municipales.

En entrevista, el ex secretario de Gobernación declaró que en estos momentos se construye un acuerdo entre el bloque de contención y la mayoría de Morena para "salir juntos" en la aprobación de esta reforma.

Aclaró que no hay un rechazo a que las Fuerzas Armadas continúen en las labores de seguridad pública que prestan, "quien ha traído este discurso está totalmente equivocado, para quienes, por ejemplo, su servidor recibió todo el apoyo y todo el respaldo".

Criticó la minuta remitida por la Cámara de Diputados, porque fue un planteamiento en el que "no se ve el fondo y creemos que esto se puede resolver, se puede componer".

Osorio Chong confió en que este acuerdo se pueda construir, porque está el compromiso de Morena y del propio Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

"Yo les diría que estamos cerca, estamos platicando y lo más importante que puedo informarles es que sí estamos platicando, si estamos tratando de construir. (...) Cómo hacer algo integral, no es dejar solamente ahí metidos en el quinto que se mandó por Cámara de Diputados, cómo hacemos algo integral en el que nuestras Fuerzas Armadas tengan certidumbre, pero también se tenga regulación", expresó.

Advirtió que si no hay un compromiso para fortalecer a las policías estatales, "nos vamos ver dentro de unos años pidiendo más ampliación para las Fuerzas Armadas, sino hay fortalecimiento a los municipios, nos vamos a ver dentro de unos años haciendo lo mismo. Tenemos que hacer algo integral".

Insistió en que el respaldo y apoyo de las Fuerzas Armadas es fundamental. "Lo hicimos cuando fuimos gobierno, lo pusimos por cinco años en la Constitución y ahora hay que valorar las circunstancias en las que están", subrayó.

Dijo que hay que pavimentar el camino para que las Fuerzas Armadas retornen a sus cuarteles y eso no sucederá con una simple modificación a la Constitución y remarcó que existen alternativas legislativas para que esto se apruebe sin plazo establecido.

"No tenemos que ponernos candados, si no, no lo hacemos bien", señaló, al referirse a que el próximo martes vence el plazo para aprobar estas modificaciones. "Si construimos bien la mesa, vamos a avanzar muy rápido", concluyó.