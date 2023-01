Potosinos disfrutarán de 200 metros de Rosca de Reyes este 4 de enero

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 3 (EL UNIVERSAL).- Este 2023 para conmemorar el Día de Reyes, los tres Reyes Magos, representantes de la Canainpa y el Ayuntamiento de San Luis Potosí partirán el próximo miércoles 4 de enero una rosca monumental, que medirá 200 metros.

La fabricación de la rosca monumental está a cargo de las panaderías potosinas: July, Panadería del Real, Panadería la Superior, Penny, Sabropan Panadería República, La Perla y El Encanto, las cuales están afiliadas a la Canainpa, estás empresas tradicionales proporcionarán diferentes metros pactados para poder formar los 200 metros finales de la mega rosca gratuita.

Los potosinos podrán acudir de manera libre y gratuita por su pedazo de rosca, así como el clásico chocolate caliente, no obstante, se solicita a la ciudadanía portar su termo, taza o contenedor para disfrutar el chocolate, pues no se estarán entregando en vasos desechables para no contribuir a la contaminación.

El evento será encabezado por el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, acompañado de los Reyes Magos, en donde habrá sorpresas para los niños y niñas, como la entrega de dulces, libros para colorear, la presentación del Payaso Ferchiwis Show, así como del Mariachi Piel Canela y la presentación de la cantante Ani Serrano.