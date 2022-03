PRD busca crear una Fiscalía en delitos contra periodistas

Actual instancia no cumple con el propósito para el que fue creada, considera la proponente

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Para crear una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos contra las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y la Libertad de Expresión, el PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 102, apartado A, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Macarena Chávez Flores del partido del sol azteca precisó que si bien existe una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), es evidente que no está cumpliendo el objetivo por el cual fue creada y que es "dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión".

"En México, la impunidad para cualquier clase de asesinato supera el 90 por ciento; pero en el caso de las y los periodistas -de acuerdo con la organización Artículo 19- la cifra alcanza el 99.13 por ciento y son crímenes que siguen sin ser resueltos, algunos de los cuales -recalcó- se demoran intencionalmente por años en las mismas instancias responsables de clarificarlos", destacó.

"En este punto debemos considerar un mecanismo a implementar para el combate a los delitos que atentan contra las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la libertad de expresión lo cual implicaría a su vez, la reestructura al interior de las fiscalías especializadas", dijo,

Mencionó que el trabajo de estas fiscalías se encuentra en un estado no visible para las necesidades nos plantean que los tiempos actuales, donde las y los defensores de los derechos humanos, y las y los trabajadores de la comunicación, carecen de un mínimo de protección acorde con su tarea de informar y de denunciar cuando una autoridad o un particular cometen actos contra los intereses de la sociedad.

Sostuvo que existe falta de voluntad desde el Ejecutivo, que mantiene como una tendencia constante de descuido y desdén al tema. Por otro lado, y de manera paralela, las estadísticas de asesinatos a periodistas tanto de medios de comunicación consolidados, así como aquellos que trabajan y actúan por su cuenta y de manera independiente, se encuentran en niveles alarmantes para un país en el que, según nuestra Constitución, el derecho de libertad de expresión y a la información se mantienen como reconocidos, señaló.