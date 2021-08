PRD critica a AMLO por preocuparse más por productores de marihuana

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), a cargo de Jesús Zambrano Grijalva, criticó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por sus recientes declaraciones en Badiraguato, Sinaloa, donde manifestó su preocupación por los productores de mariguana y amapola.

"El presidente debería de tener la misma preocupación por las y los mexicanos que han perdido su empleo o empresa durante la pandemia por Covid- 19, ya que el país no tiene un plan de reactivación económica", denunció a través de un comunicado.

Este sábado, el titular del ejecutivo dijo que la siembra de mariguana y amapola en la tierra natal de El Chapo Guzmán, van en "franca decadencia", por el incremento en el consumo de fentanilo en los jóvenes.

"¿Entonces qué va a suceder con las regiones donde se sembraba la marihuana, la amapola?, ¿de qué va a vivir la gente?, tenemos por eso que impulsar el Sembrando Vida y otros programas", señaló López Obrador durante la supervisión de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

Al respecto, el texto de la dirección general perredista señaló que con las declaraciones del Ejecutivo Federal "se demuestra que la preocupación del presidente se enfoca en la situación que enfrenta el narcotráfico; Son claras las prioridades de su gobierno".

Agregó que su visita a ese municipio y su discurso "evidenció que el crimen organizado ha operado en contubernio con su gobierno para presionar y amenazar a las y los mexicanos a que votaran por Morena durante las pasadas elecciones".

Calificó de "sorprende" que el primer mandatario haya visitado por tercera ocasión Badiraguato.

"¿Cuántas veces visitó un hospital Covid? ¿Cuántas veces se reunió con los familiares de las víctimas de la Línea 12 o con los padres de niños con cáncer? Nunca. Así o más claras las prioridades del presidente", cuestionó.

Por ese motivo, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) su intervención inmediata, "pues ya existe una denuncia de hechos con testimoniales de las irregularidades que se presentaron en el pasado proceso electoral en el estado de Michoacán, por delincuencia, violencia, opresión y coacción del voto hacia el electorado a favor del partido de Morena en la entidad".

Finalmente, aseveró que la estrategia de "abrazos, no balazos", el saludo de mano a la mamá del capo de Badiraguato y el vergonzoso reconocimiento a la delincuencia organizada con un: "se portó bien" el pasado 6 de junio, dan cuenta de que las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades y violencia.

"Lamentamos que el gobierno de López Obrador haya abierto la puerta a la delincuencia organizada, además de no respetar la Constitución y no contar con una estrategia de seguridad", concluyó.